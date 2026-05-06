Dimiten dos directores de Sodimac: se van Gonzalo Rojas y Jaime García
Según comentaron ligados a la compañía presidida por José Luis del Río, la salida se debió a "motivos personales" en el caso de ambos profesionales.
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Cambios en Sodimac. Mediante un hecho esencial, la compañía de mejoramiento del hogar informó de la renuncia de los directores Jaime García Rioseco y Gonzalo Rojas Vildósola, ambas efectivas a contar del 5 de mayo.
Según comentaron ligados a la compañía presidida por José Luis del Río, la salida se debió a "motivos personales" en el caso de ambos profesionales.
Sin embargo, en la industria se señala que se enmarca en la reconfiguración de los equilibrios de poder del Grupo Falabella.
En específico, Gonzalo Rojas Vildósola es cercano a Carlos Heller, controlador de Bethia, una de las familias parte del accionariado de Falabella.
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