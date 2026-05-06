Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Retail
Retail

Dimiten dos directores de Sodimac: se van Gonzalo Rojas y Jaime García

Según comentaron ligados a la compañía presidida por José Luis del Río, la salida se debió a "motivos personales" en el caso de ambos profesionales.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 21:30 hrs.

empresas Sodimac Retail Ejecutivos renuncia
<p>Dimiten dos directores de Sodimac: se van Gonzalo Rojas y Jaime García</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Reconocido empresario de Temuco enfrenta más de 17 años de presidio acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores
2
Empresas

Autoridad ambiental aprueba la mayor desaladora del país por US$ 5.000 millones en la Región de Antofagasta
3
Economía y Política

SII entra al debate por la ley de reactivación y destaca la baja de tasa corporativa y la ventana para repatriar capitales
4
Regiones

Andrés Fuenzalida deja la gerencia general de Copefrut tras 11 años al mando de una de las principales exportadores de fruta del país
5
Regiones

Vivienda se apronta a caducar contratos de constructora española por obras abandonadas en Biobío y estudia más casos en O'Higgins, Ñuble y norte del país
6
Mercados

Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile: “Hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más”
7
Mercados

“El primer multifamily office de España”: el perfil de A&G, el banco donde desembarcaron los exSecurity
8
Empresas

Millicom oficializa directorio en Chile y alista cambio desde la marca Movistar a Tigo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete