Gobierno abre investigaciones en cuatro organismos públicos ante riesgo fiscal por más de US$ 9.200 millones
La Junaeb del Ministerio de Educación, el SernamEG y Prodemu, del Ministerio de la Mujer, y la ANID, del Ministerio de Ciencia, serán las instituciones investigadas.
Noticias destacadas
Tras la tercera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), mediante el análisis de más de 913 millones de datos correspondientes al periodo 2022-2026 en más de 500 servicios públicos, detectó situaciones que involucran recursos públicos por más de US$ 9.200 millones.
La subsecretaria General de la Presidencia y presidenta de la instancia, Constanza Castillo, señaló que existen distintos tipos de hallazgos: errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o, incluso, hechos de relevancia penal.
El análisis del periodo 2022-2026 permitió identificar debilidades estructurales en la gestión de recursos, entre las cuales se encuentran licencias médicas sin recuperación del subsidio, recursos públicos desiertos, compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día, hitos contractuales incumplidos, rendiciones bajas respecto de lo paga y entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado.
Son tres hechos importantes los que reveló esta primera revisión. El primero es la deuda traspasada al nuevo gobierno, que alcanzó los US$ 3.200 millones en pagos postergados desde 2025 a 2026, lo que equivale a casi un 1% del PIB y donde el pago a proveedores de salud y educación se vio afectado.
“Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en traspasos presidenciales desde que se tiene registro”, señaló la subsecretaria Castillo, ya que duplicaría aproximadamente la situación detectada entre los gobiernos del Presidente Piñera y el Presidente Boric, y casi triplicaría los pagos pendientes que pasaron del gobierno de la Presidenta Bachelet al del Presidente Piñera.
Respecto a la compras públicas, se identificaron USD $3.170 millones en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil en casos donde podían haberse utilizado mecanismos competitivos. De haberse aplicado estos últimos, se estima que podrían haberse generado ahorros por cerca de USD $760 millones, mediante procesos de compra más competitivos y planificados.
Sobre licencias médicas, hay cerca de US$ 150 millones pendientes de recuperación por deficiencias en la gestión de cobro.
Investigaciones particulares
El Comité informó además la apertura de investigaciones específicas y auditorías, en cuatro organismos donde los antecedentes muestran señales particularmente relevantes, instruyendo que, en caso de confirmarse hallazgos, estos sean derivados a las instituciones competentes para la determinación de eventuales responsabilidades.
Los casos que serán investigados involucran a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) del Ministerio de Educación por posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos por servicios no realizados y sobreprecios, el Ministerio de la Mujer por uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y, por último, también se investigará a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia por altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.
“Estamos trabajando y llevando a cabo la tarea que nos solicitó el Presidente José Antonio Kast. Asegurar el buen uso de los recursos públicos para que éstos lleguen efectivamente a las personas. Donde existan errores, deben corregirse; donde existan debilidades estructurales, deben modernizarse; y donde existan antecedentes de irregularidades, estos serán remitidos a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, en cada uno de los casos que correspondan”, finalizó la subsecretaria Castillo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Ignorante” y “meras artimañas jurídicas”: escala disputa entre municipalidad de Lo Barnechea y Enaco por nuevo plan regulador
En el juicio que enfrenta a las partes, el privado citó el informe de un fiscal judicial que propuso declarar ilegal el nuevo instrumento de planificación territorial comunal.
Con exacreedores como aportantes: fondo de Asset será el nuevo dueño de terrenos y permisos de parte de proyecto Chamisero
Se convertirá en el principal accionista de Nueva Chamisero SpA, nueva propietaria de 100 hectáreas del proyecto y titular de su zona de Desarrollo Urbano Condicionado y Resolución de Calificación Ambiental.
"La compañía está de vuelta": la estrategia que redefinió Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria
Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete