Proyecto de reactivación logra luz verde en la Cámara de Diputados: aprobada idea de legislar y rebaja de impuesto corporativo
Luego del respaldo en general la Cámara Baja comenzó votación en particular del articulado donde las miradas se centran en resultado que tenga la invariabilidad tributaria.
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El gobierno logró su primera victoria legislativa esta mañana en el marco de la tramitación de la ley de reconstrucción y reactivación, cuando la Cámara de Diputados aprobó por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención del diputado Jaime Mulet la idea de legislar del citado proyecto.
En lo que representa una jornada clave para la agenda legislativa del Gobierno, el texto necesitaba 78 votos favorables y el oficialismo contaba con 68, pero logró superarlos ampliamente gracias a los votos del Partido Nacional Libertario, los del Partido de la Gente y algunos independientes.
El favorable resultado de la votación en general permitió habilitar las siguientes votaciones de las más de 40 medidas estructurales que componen el paquete económico.
Hasta ahora va todo “viento en popa” para el Ejecutivo, porque ya se han aprobado la reintegración tributaria, la rebaja corporativa del impuesto corporativo de 27% al 23%, la exención a contribuciones para adultos mayores, el crédito al empleo, y los beneficios para inmuebles DFL-2.
Sin embargo, también se aprobó una indicación de parlamentarios del Frente Amplio relativa a beneficios de sala cuna, que fue objetada por el Ejecutivo y el ministro de Hacienda hizo presente una reserva de constitucionalidad, porque dijo “afecta el manejo de las finanzas públicas que es de responsabilidad exclusiva del gobierno”.
El texto ingresado por el Presidente José Antonio Kast contempla el financiamiento habitacional para las regiones afectadas por catástrofes y también incentivos tributarios.
Ahora la atención se centrará en el resultado de las votaciones de aspectos centrales como la invariabilidad tributaria de 25 años para proyectos desde US$50 millones.
En el debate realizado en el congreso las bancadas oficialistas defendieron las medidas argumentando la necesidad de devolver la competitividad al país y acelerar la reconstrucción, mientras que parlamentarios opositores del Partido Socialista y el Frente Amplio cuestionaron la distribución de los beneficios impositivos.
En la sala de la Cámara Baja se encuentran presentes el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y el titular de la Segpres, José García Ruminot.
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