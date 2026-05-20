Fürst sigue invirtiendo en Banco de Chile: paga $ 11.780 millones y eleva a 1,32% su participación

La acción viene de repuntar con fuerza desde sus mínimos, principalmente debido a que en sus resultados preliminares de abril, el retorno de capital vio un alza interanual de 4,5 pp hasta 28,3%.

Paul Fürst ha seguido invirtiendo miles de millones de pesos para reforzar su participación en la propiedad del Banco de Chile, cuyos positivos resultados de abril marcaron un punto de inflexión.

En su calidad de director del banco, Inversiones Avenida Borgoño desclasificó dos compras realizadas entre el lunes y el martes que totalizaron 70,8 millones de acciones, por las cuales desembolsó $ 11.780 millones.

La participación de Fürst ascendió con esto a 1,32% del total del patrimonio, lo que representa un alza de 0,07 puntos porcentuales (pp) respecto del nivel alcanzado la semana pasada, cuando gastó casi $ 12.500 millones, en paralelo con una gran compra de títulos de Falabella.

El papel del Banco de Chile viene de repuntar con fuerza desde sus mínimos del año, principalmente debido a que en sus resultados preliminares de abril, el retorno de capital vio un alza interanual de 4,5 pp hasta 28,3%, cifra que vuelve a rivalizar con el desempeño de Santander.

Medido en un régimen de 12 meses móviles, el banco controlado por los Luksic y Citigroup sigue siendo el que registra un mayor deterioro entre los cuatro prestamistas del S&P IPSA, pues su utilidad cae 6,6% y el retorno de capital promedio cede 2,2 pp en la comparación interanual.