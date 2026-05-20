Dólar abre a la baja mientras venta de bonos del Tesoro se toma un respiro y el cobre recupera terreno

La distensión llega aun después de que Donald Trump amenazara con retomar las operaciones militares contra Irán si en los próximos días no se cierra un acuerdo, frente a lo cual Teherán advirtió que podría tomar represalias más allá de la región.

El tipo de cambio abrió a la baja este miércoles, en momentos en que la masiva liquidación global de bonos soberanos se tomaba un descanso, con los traders atentos a cualquier posible señal de diplomacia en Medio Oriente.

La paridad dólar-peso caía $ 4,1 a $ 903,2 esta mañana en las pantallas de Bloomberg, después de una jornada alcista. Chile tendrá una semana interrumpida por el feriado del Día de las Glorias Navales mañana jueves.

Mientras el petróleo Brent bajaba 2,7% a US$ 108 el barril, el cobre Comex subía 0,5% a US$ 6,24 por libra, las tasas de interés se relajaban a nivel internacional -más profundamente en Europa que en el mercado estadounidense- y el dollar index no mostraba cambios relevantes.

La distensión llega aun después de que Donald Trump amenazara con retomar las operaciones militares contra Irán si en los próximos días no se cierra un acuerdo, frente a lo cual Teherán advirtió que podría tomar represalias más allá de la región.

A las 14:00 horas se publicarán las actas de la última reunión de política de la Reserva Federal, algo que podría dar luces sobre la inclinación del banco central a subir las tasas de interés. Los mercados monetarios descuentan un alza a fines de este año, o bien a principios del próximo.

Luego Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, publicará los resultados de su último trimestre al cierre del mercado estadounidense. Por lo tanto, esta será una jornada importante para los entusiastas de la Inteligencia Artificial (IA), cuyas reacciones podrían extenderse a otros activos más allá de la renta variable.