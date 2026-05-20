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Proyecto de reactivación logra luz verde en la Cámara de Diputados: aprobada idea de legislar y rebaja de impuesto corporativo
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Dólar abre a la baja mientras venta de bonos del Tesoro se toma un respiro y el cobre recupera terreno

La distensión llega aun después de que Donald Trump amenazara con retomar las operaciones militares contra Irán si en los próximos días no se cierra un acuerdo, frente a lo cual Teherán advirtió que podría tomar represalias más allá de la región.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 08:36 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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