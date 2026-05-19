BICE aumenta precio objetivo de Parque Arauco y ve upside de casi 20% en la acción tras aumento de capital

La corredora actualizó sus estimaciones con recomendación de “sobreponderar” y un precio objetivo de $ 4.366 por acción.

Tras semanas marcadas por el roadshow del aumento de capital de Parque Arauco, BICE Inversiones actualizó sus estimaciones para la compañía y fijó un precio objetivo de $ 4.366 por acción, con recomendación de “sobreponderar”.

La nueva mirada de la corredora se da en un momento en que el mercado sigue ajustando sus expectativas sobre el papel.

Según datos de Bloomberg, el consenso de analistas apunta a un precio objetivo promedio de $ 4.007 por acción. El target de BICE Inversiones supone un upside de 19,2% respecto del precio de $ 3.662 considerado en su informe del 18 de mayo. Al incluir un retorno por dividendos de 1,3%, el retorno total estimado llega a 20,5%.

El informe llega después de una corrección en bolsa. La acción de Parque Arauco retrocedió cerca de 18% desde su máximo de abril, cuando alcanzó los $ 4.439. Pero para BICE, ese ajuste ya recogió de mejor manera el impacto de corto plazo asociado a la dilución del aumento de capital.

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La operación que considera cerca de US$ 330 millones, mediante la emisión de 84,3 millones de nuevas acciones a un precio de $ 3.600, fue uno de los puntos que concentró la atención del mercado, ya que quedó por debajo de los niveles a los que venía transando la compañía antes de la capitalización.

Ese descuento presionó al papel, pero también cambió la tesis hacia adelante. Según BICE, los nuevos recursos permitirán reforzar el balance y financiar una nueva etapa de crecimiento, enfocada en expansiones, adquisiciones, desarrollos greenfield y proyectos multifamily.

En el informe, la corredora sostuvo que la transacción fortalece la posición financiera de Parque Arauco y le entrega “nueva opcionalidad de crecimiento” más allá del pipeline actualmente identificado. Tras la operación, BICE estima que la deuda financiera neta sobre Ebitda bajaría desde niveles cercanos a cinco veces hacia cuatro veces, aumentando la flexibilidad financiera de la compañía.

El atractivo de la operación, según la corredora, está en que no solo reduce la presión financiera, sino que también, abre espacio para capturar crecimiento futuro. BICE incorporó en su modelo una cartera de proyectos por cerca de 196 mil metros cuadrados de superficie arrendable, asociada a un capex pendiente de unos US$ 415 millones. Esa cartera tendría capacidad para aportar aproximadamente US$ 48 millones adicionales en ingresos operativos netos (NOI).

Buena parte de esa expansión estará concentrada en Chile. Entre los proyectos considerados aparecen Arauco Chicureo, la expansión de Parque Arauco Kennedy, Cerro Colorado y outlets en Buin y Coquimbo, además de iniciativas en Perú y Colombia.

BICE, eso sí, hace una distinción dentro de la estrategia. La corredora ve con mejores ojos las inversiones dentro de centros comerciales y activos mixtos, por estar más alineadas con el negocio principal de Parque Arauco. En cambio, los proyectos multifamily -como los que mantiene en Bogotá, Lima, Medellín y San Joaquín- aportan diversificación, pero no forman parte del corazón de la estrategia retail.

En cifras, la corredora espera que los ingresos de Parque Arauco crezcan 13,5% en 2026, hasta $ 435.501 millones. El Ebitda, en tanto, avanzaría 15,4%, hasta $ 314.179 millones, mientras que la utilidad neta subiría 23,6%, hasta $ 185.412 millones.

BICE estimó que, tras la capitalización, Parque Arauco mantendría entre "US$ 200 millones y US$ 300 millones de capacidad adicional para nuevos proyectos".