Mesa de reactivación laboral ha recibido 20 propuestas en su primera semana de funcionamiento

La instancia, liderada por David Bravo y convocada por el ministerio del Trabajo, recibirá propuestas hasta el próximo 21 de mayo.

La llamada Mesa de Reactivación Laboral cumplió el viernes una semana en funcionamiento y ya empezó a recibir propuestas de organizaciones sociales, centros de estudio, gremios empresariales y actores vinculados al mercado del trabajo para enfrentar el deterioro del empleo y avanzar en medidas que lo apuntalen.

La instancia, convocada por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, abrió un espacio en el sitio web de la cartera para canalizar iniciativas. Según el presidente de la instancia, el economista David Bravo, en los primeros días se recibieron más de 20 propuestas.

“Los nueve integrantes de la mesa hemos tenido una intensa actividad para organizar el trabajo al que nos hemos comprometido. Estamos conscientes de que a la emergencia del mercado laboral se nos ha pedido responder con urgencia con propuestas concretas que puedan servir”, dijo.

El formulario permanecerá disponible hasta el 21 de mayo en la página del ministerio. Tras el cierre del proceso, la mesa analizará las iniciativas y convocará a algunas instituciones a audiencias entre el 25 y el 29 de mayo.

Bravo indicó que las propuestas recopiladas serán parte de los insumos que servirán para elaborar el informe final que entregarán el 12 de junio al ministro Rau.

9 personas integran la mesa convocada por el Ministerio del Trabajo. Entre el 25 y 29 de mayo, la mesa realizará audiencias.

Los temas

De acuerdo con fuentes de la cartera, uno de los principales focos de lo recibido apunta a la capacitación, a la formación para el trabajo y a la reconversión laboral.

Entre las iniciativas ingresadas se plantea modernizar los instrumentos existentes, fortalecer la vinculación entre capacitación y empleo efectivo, mejorar la articulación con sectores productivos y avanzar hacia mecanismos con mayor seguimiento de resultados.

Los planteamientos también buscan responder a los cambios que enfrenta el mercado laboral debido a la incorporación de nuevas tecnologías y la modificación.

Otro de los ejes que concentra ideas es el empleo femenino. Diversas iniciativas han puesto el foco en aumentar la participación laboral de las mujeres y abordar barreras de acceso y permanencia en el mercado del trabajo.

En esa línea, se han recepcionado planteamientos relacionados con conciliación laboral, sala cuna, teletrabajo y mecanismos para impulsar la participación femenina.

Otro foco de las propuestas ingresadas a la plataforma incluyen medidas orientadas a reducir la informalidad, fortalecer la intermediación laboral y fomentar la contratación.

En paralelo, algunas sugerencias se han concentrado en grupos específicos, como trabajadores independientes esporádicos, personas mayores, jóvenes, PYME y zonas rurales o de la macrozona centro sur, incorporando mecanismos para ampliar oportunidades laborales y facilitar el acceso a seguridad social.