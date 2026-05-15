Tras el cierre de la reestructuración financiera de WOM, Inés Ostenrieder pasa el testimonio de CFO a Nicolás Larach

La ejecutiva dejará la compañía tras liderar el proceso de reorganización financiera bajo Capítulo 11 y la posterior estabilización de la firma. El nuevo CFO será Nicolás Larach, exejecutivo de Gtd y Latam Airlines, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 25 de mayo.

Luego de completar el proceso de reestructuración financiera y reorganización bajo Capítulo 11 de WOM, Inés Ostenrieder dejará la gerencia de finanzas (CFO) y pasará el testimonio a Nicolás Larach.

La ejecutiva estuvo a cargo de las finanzas durante los últimos dos años en medio de uno de los períodos más complejos para la operadora de telecomunicaciones.

Nicolás Larach, ejecutivo con más de 15 años de experiencia en telecomunicaciones e infraestructura en América Latina, tomará oficialmente el cargo el próximo 25 de mayo y durante las próximas semanas trabajará junto a Ostenrieder para concretar una transición “fluida y ordenada”, según indicó la empresa.

Ostenrieder llegó a WOM en junio de 2024, en pleno proceso de reorganización financiera, aportando experiencia en restructuraciones, financiamiento corporativo y transacciones de mercado. Desde la compañía destacaron que su gestión fue clave para concretar la recapitalización de la firma y sentar las bases de una nueva etapa enfocada en crecimiento sostenible y rentabilidad de largo plazo.

El CEO de WOM, Chris Bannister, afirmó que “Inés ha sido una profesional invaluable durante uno de los periodos más decisivos en la historia de WOM. Su liderazgo durante nuestro proceso de reorganización y la etapa posterior fue ejemplar y le agradecemos sinceramente su significativa contribución a la Compañía”.

El perfil del nuevo CFO

Respecto del arribo de Larach, Bannister sostuvo que su experiencia en el sector y trayectoria financiera serán fundamentales para liderar la estrategia financiera de la empresa “asegurando una ejecución disciplinada y eficiencia de capital mientras consolidamos nuestra posición en un mercado altamente competitivo”.

Antes de llegar a WOM, Larach fue gerente de Finanzas Latam en Grupo GTD, donde lideró procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) y expansiones regionales. Anteriormente trabajó en LATAM Airlines, participando en proyectos de infraestructura y optimización operacional. El ejecutivo es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA de INSEAD.

La salida de Ostenrieder ocurre meses después de que WOM concluyera su proceso de reorganización financiera, etapa con la que la firma buscó estabilizar su situación económica y fortalecer su posición competitiva en el mercado chileno de telecomunicaciones. Actualmente, la empresa cuenta con una red de más de 6.400 antenas propias y mantiene operaciones tanto en servicios móviles como de fibra óptica.