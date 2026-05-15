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Tras el cierre de la reestructuración financiera de WOM, Inés Ostenrieder pasa el testimonio de CFO a Nicolás Larach

La ejecutiva dejará la compañía tras liderar el proceso de reorganización financiera bajo Capítulo 11 y la posterior estabilización de la firma. El nuevo CFO será Nicolás Larach, exejecutivo de Gtd y Latam Airlines, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 25 de mayo.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 11:37 hrs.

WOM crisis financiera empresas Chile
<p>Tras el cierre de la reestructuración financiera de WOM, Inés Ostenrieder pasa el testimonio de CFO a Nicolás Larach</p>

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