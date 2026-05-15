Xavier Niel, el magnate dueño de Millicom, viene a Chile a lanzar la marca Tigo Business

El próximo 26 de mayo, llega una visita estelar a Chile. El magnate francés, Xavier Niel, visitará por primera vez el país como controlador de Movistar.

Su visita no es sólo para ver su nueva adquisición, sino también para impulsar su primer cambio de marca en Chile y poner la bandera de Tigo. De esta forma, Movistar Empresas, el negocio B2B del grupo, pasará a ser Tigo Business.

El empresario francés tiene previsto celebrarlo por todo lo alto. De hecho, será en la Embajada de Francia donde se realizará a las 18 horas una recepción, a la cual están invitadas autoridades, CEO de empresas francesas, de empresas chilenas que son clientes de Movistar y también CEO de potenciales clientes.

De esta forma, se hará la primera actividad pública de Tigo en Chile.

Para Niel es relevante este lanzamiento porque quiere potenciar un negocio en el que ya son fuertes en el país. La idea ahora es aprovechar la capilaridad que tiene Tigo en América Latina, por lo cual se espera que venga una gran arremetida comercial de su negocio de B2B.

Si bien se desconocen más detalles de su agenda, la cual será bien compacta dado que viene por el día, lo más probable es que aterrice en las oficinas de la compañía para conocer su última adquisición.

El cambio de Movistar a Tigo está en carpeta, y no se tienen detalles de cuándo se producirá la migración de marca.

A través de su holding NJJ y de la operadora Millicom, Niel concretó a comienzos de este año la compra de Telefónica Chile por US$1.215 millones, operación que marcó uno de los movimientos más relevantes del mercado local de telecomunicaciones.

El empresario construyó su fortuna precisamente en esta industria: a los 25 años fue pionero en el acceso a internet en Francia tras cofundar Worldnet en 1993 y posteriormente creó Iliad, matriz de la compañía Free Mobile.

Actualmente, su cartera de inversiones incluye además la propiedad de Monaco Telecom y Orange Suiza. También integra el directorio de KKR & Co, firma financiera que compartía la propiedad de OnNet junto a Telefónica.

Con este historial empresarial, Forbes estima su patrimonio en US$ 14,6 mil millones, posicionándolo entre los empresarios más influyentes de Francia.

Niel en su país es una figura de renombre no sólo por sus negocios, sino también por ser pareja de Delphine Arnault, directora ejecutiva de Christian Dior e hija mayor de Bernard Arnault, uno de los hombres más ricos del mundo y controlador de LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).