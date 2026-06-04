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Dólar abre en baja mientras el petróleo cae atento a esfuerzos para resolver el conflicto en Medio Oriente

Los inventarios de crudo y productos petroleros de EEUU se han desplomado a mínimos desde 2004, reforzando las alertas sobre un posible repunte mayor de los precios en las próximas semanas.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 08:32 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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