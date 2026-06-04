Dólar abre en baja mientras el petróleo cae atento a esfuerzos para resolver el conflicto en Medio Oriente

Los inventarios de crudo y productos petroleros de EEUU se han desplomado a mínimos desde 2004, reforzando las alertas sobre un posible repunte mayor de los precios en las próximas semanas.

El dólar caía en los primeros negocios de este jueves, atento a los esfuerzos de Estados Unidos por destrabar las conversaciones con Irán hacia un acuerdo que, según Donald Trump, podría lograrse este mismo fin de semana.

La paridad dólar-peso abrió con una baja de $ 5 hasta los $ 891,6 en las pantallas de Bloomberg, después de cerrar al alza a mitad de semana, por nuevos incidentes violentos en el golfo Pérsico que aumentaron la preocupación sobre el estado de las negociaciones de paz.

Ahora, los mercados pasaban por una cierta distensión. El petróleo Brent caía 3,1% a US$ 94,8 por barril, con lo que los rendimientos del Tesoro aflojaban cerca de 5 puntos base y el dollar index retrocedía 0,3%. Por su parte, el cobre Comex subía 0,3% a US$ 6,53 la libra.

Últimos acontecimientos

Anoche, Israel y el Líbano pactaron un alto al fuego mediado por EEUU, el que requeriría que los militantes de Hezbolá dejen de combatir en el sur del país árabe, y contempla un mayor control del Ejército libanés frente a una salida de tropas israelíes.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo este miércoles que "no se ha visto ningún progreso tangible en el proceso de negociación", según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

A principios de semana, el mensaje de los medios iraníes era que las comunicaciones se habían suspendido, y que el régimen persa se inclinaría por un bloqueo total del estrecho de Ormuz, en protesta por la campaña bélica de Israel en el Líbano.

Trump insistió ante la prensa que las negociaciones están avanzando bien, e incluso afirmó que se podría llegar a un acuerdo este mismo fin de semana. La Cámara de Representantes pasó ayer un proyecto de ley que le impediría al mandatario realizar nuevas operaciones militares en Irán sin aprobación del Congreso.

Los inventarios de crudo y productos petroleros de EEUU se han desplomado a mínimos desde 2004, reforzando las alertas sobre un posible repunte mayor de los precios en las próximas semanas.