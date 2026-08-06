Auditoras se alistan para debut de ley miscelánea en medio de inquietud por efecto de rebaja de impuesto a empresas e invariabilidad

Tres meses de intensa discusión parlamentaria quedaron atrás el martes, cuando la Sala del Senado aprobó el último artículo pendiente de la ley de reconstrucción y reactivación y nacional. El hito marca el inicio de otro proceso: la implementación. Y de cara a los contribuyentes, las firmas de auditoría y asesoría tributaria tendrán un rol clave de explicación de los cambios, en materias tan amplias como impuesto corporativo, a la renta, donaciones, repatriación de capitales, vivienda y régimen fiscal para las inversiones.

Para esa etapa, las denominadas “big four” (EY, Deloitte, PwC y KPMG) ya han dado inicio a un proceso intenso de contacto con sus principales clientes para resolver dudas, explicar con ejemplos concretos los principales cambios respecto a la situación actual, y también prepararse ante lo que se considera una verdadera avalancha de interpretaciones y bajadas legales que entregarán las autoridades involucradas.

“Existe interés, pero también cautela. Los clientes no están mirando la reforma únicamente desde la perspectiva de una rebaja de impuestos, sino principalmente desde la certeza jurídica y las condiciones de inversión”. Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC.

Donaciones, repatriación y fechas de entrada en vigencia: los temas más demandados por clientes

Al ingresar el proyecto, las consultas estuvieron orientadas a comprender los efectos prácticos de las medidas en los estados financieros, las decisiones de inversión, el flujo de caja y las oportunidades de eficiencia tributaria, explica la socia líder de Tax & Legal de Deloitte, Vanessa Lanciotti.

Sin embargo, agrega, a medida que avanzó la discusión legislativa y, especialmente desde la etapa de comisión mixta, ha notado una preocupación “cada vez mayor” respecto de la fecha de promulgación y publicación de la ley, debido a los plazos de entrada en vigencia de las disposiciones transitorias como a los impactos que algunas medidas podrían generar en los estados financieros.

“Entre las materias que han concentrado mayor expectativa destacan la reducción gradual de la tasa del Impuesto de Primera Categoría y sus efectos en los impuestos diferidos; los incentivos asociados a la inversión y al empleo formal; los regímenes transitorios para la repatriación de capitales; los beneficios vinculados a donaciones; y la exención temporal del IVA para viviendas nuevas”, señala.

El socio líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG, Andrés Martínez, detalla que muchos clientes se han enfocado en tratar de buscar aplicaciones rápidas a las medidas transitorias. Ahí, dice, destaca la rebaja al impuesto a las donaciones y la simplificación de dicho proceso como posibilidad cierta de planificación de activos y sucesión familiar.

“Más que abrir equipos nuevos, la IA ya nos permite absorber un mayor volumen de trabajo. El peak de consultas lo esperamos una vez promulgada la ley y, sobre todo, al acercarse la próxima Operación Renta”. Andrés Martínez, socio líder de consultoría legal y tributaria de KPMG.

En lo de fondo, añade, que la atención se ha concentrado en la reintegración del sistema, “ya que con el regreso a un esquema 100% integrado se cambia la lógica de cómo tributan los dueños de las empresas, eso ha requerido mirar nuevamente temas como las estructuras, políticas de dividendos”.

En un segundo orden, Martínez identifica la rebaja gradual del impuesto de Primera Categoría como otro foco llamativo, pues incide de modo directo en los flujos y en los impuestos diferidos que podrían tributar o beneficiar a las compañías a futuro, en virtud de si mantienen ganancias o pérdidas acumuladas.

La socia de Tax & Legal de PwC, Loreto Pelegrí, complementa que el régimen extraordinario de repatriación de capitales y activos mantenidos en el exterior ha sido un tema recurrente de conversación entre los clientes, respecto del cual “hemos visto interés tanto de grupos empresariales como de personas de alto patrimonio que buscan evaluar la conveniencia y los riesgos de regularizar estructuras internacionales y/o de ingresar a Chile rentas ya declaradas”.

“Una parte importante de las dudas surgirá durante la etapa de implementación. Por ello, estamos siguiendo de cerca las futuras instrucciones administrativas, reglamentos y circulares que deberán emitir las autoridades”. Vanessa Lanciotti, socia líder de Tax & Legal de Deloitte.

Las dudas por el fallo que entregará el TC por el nuevo régimen impositivo para inversiones

El régimen de invariabilidad tributaria para inversiones, que oscila entre 10 a 20 años para proyectos desde US$ 50 millones a sobre US$ 350 millones, es otro de los principales focos de atención del mercado, aunque con un importante signo de interrogación: la determinación que tome en las próximas semanas el Tribunal Constitucional (TC) respecto al mecanismo, luego de que la oposición impugnara su contenido.

“El nuevo régimen de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, especialmente en sectores intensivos en capital como minería, energía e infraestructura, es una de las principales consultas. Respecto de este punto, estamos esperando la resolución del Tribunal Constitucional y el reglamento que debe dictar el Ministerio de Hacienda ya que hay varios aspectos que deben ser aclarados”, explica Pelegrí.

Respecto del régimen de invariabilidad tributaria hay “altas expectativas, aunque los interesados están esperando cual será el desenlace de la medida frente al tribunal constitucional para poder integrarlo en sus análisis y proyección”, agrega Martínez.

Lanciotti reconoce que han recibido “numerosas consultas” relacionadas con los mecanismos de invariabilidad tributaria “y sobre la forma en que estas nuevas medidas interactuarán con la normativa vigente y con los actuales procesos de fiscalización y control del Servicio de Impuestos Internos”.

El socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, Víctor Fenner, coincide en el alto interés e incertidumbre por la norma de invariabilidad, a lo que se agregan también otros artículos que involucran a contribuyentes de alto patrimonio: “En sectores más específicos podemos ver gran interés de los family office en la rebaja transitoria al impuesto a las donaciones; y en el sector de la construcción e inmobiliario, la rebaja transitoria del IVA y el nuevo régimen de los DFL 2”.

“Podemos ver gran interés de los family office en la rebaja transitoria al impuesto a las donaciones; y en el sector de la construcción e inmobiliario, la rebaja transitoria del IVA y el nuevo régimen de los DFL2”. Víctor Fenner, socio adjunto de conocimiento en políticas tributarias de EY.

Uso de herramientas de IA y mayor coordinación entre áreas: las medidas de cara a los clientes

En Deloitte, Lanciotti explica que la preparación ha ido de la mano con un enfoque multidisciplinario que combina especialistas en consultoría tributaria, cumplimiento, impuestos internacionales, litigios y tecnología: “Estamos siguiendo de cerca las futuras instrucciones administrativas, reglamentos y circulares que deberán emitir las autoridades. La experiencia demuestra que, más allá del texto legal, la regulación complementaria y los criterios interpretativos serán fundamentales para otorgar certeza jurídica y permitir una aplicación práctica y eficiente de la reforma”, sostiene.

Martínez, de KPMG, agrega que esta es probablemente la primera gran reforma en materia tributaria donde la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un rol fundamental para auxiliar el proceso de análisis y respuesta ante los requerimientos de los contribuyentes: “Hoy tenemos las herramientas que nos permiten actualizar las materias en tiempo real y, sobre todo, simular con cada cliente el efecto de cada una de las medidas sobre sus propios números. Eso baja la reforma a decisiones concretas mucho más rápido de lo que era posible antes”, ejemplifica, añadiendo que más que abrir equipos nuevos, la IA “ya nos permite absorber un mayor volumen de trabajo”.

Pelegrí, de PwC, detalla que en esta nueva etapa habrá mucha atención a la dictación de los reglamentos comprometidos por el Ministerio de Hacienda, a las instrucciones que emita el SII y a las eventuales consultas públicas que se desarrollen sobre las distintas normas, para así aportar observaciones técnicas y levantar aquellos aspectos que puedan ser susceptibles de perfeccionamiento.

Fenner, de EY, enfatiza que la complejidad de la reforma no está en cada medida en sí misma, sino en todas las combinaciones y efectos que, en su conjunto, el nuevo escenario puede representar para los clientes, especialmente grupos empresariales y familiares: “Ahí lo critico es una coordinación a toda prueba entre las diversas áreas de manera de poder modelar y comunicar efectivamente a nuestros clientes dicha complejidad, como también instancias de capacitación y conversación transversales de manera que como firma tengamos lineamientos comunes en nuestras recomendaciones y opiniones”.