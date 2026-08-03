La Moneda define ingresar tres vetos a ley miscelánea: anatocismo, olvido financiero y pago a PYME en 30 días

En el gobierno afirman que ya están los 26 votos para la votación de mañana en el Senado sobre la norma de compensación de recursos a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años.

En la tradicional reunión de comité político ampliado de este lunes en La Moneda, el gobierno confirmó que este miércoles presentará ante el Congreso tres vetos supresivos para eliminar algunas normas del proyecto de reactivación y reconstrucción.

Así, el contenido apuntará a dejar fuera de la iniciativa -despachada casi en su totalidad por el Congreso a fines de julio- la norma que establece el olvido financiero para las deudas al cabo de cinco años; la que entrega excepciones para el pago a 30 días para las PYME; y la que prohíbe el anatocismo financiero (el pago de intereses sobre intereses).

Fue el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, quien luego del comité ampliado en la sede de gobierno informó que “el gobierno va a presentar tres vetos. Respecto al tema del anatocismo, del olvido financiero y también estar estudiando la presentación del veto respecto del pago a 30 días por una solicitud que han hecho prácticamente todas las asociaciones de Pymes”.

Explicó que “eso es una noticia en desarrollo que en su momento comunicará el ministro Segpres con el ministro de Hacienda. Pero a nosotros se nos comunicó aquí en el comité político que eso respondería a una petición de las mismas PYME que creen que la norma, así como está, las va a terminar perjudicando y no beneficiando”.

Ramírez sostuvo que son normas que incluyó la oposición y que se deben corregir porque “en el Congreso nos estamos acostumbrando a votar a favor cosas que suenan bien pero que hacen mal, y esa no es la forma en que se debe actuar en política. La popularidad transitoria versus generar un daño al país simplemente es una irresponsabilidad y los políticos tienen que hacerse cargo de eso”.

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Votación en el Senado

Posteriormente, el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, agregó que “los vetos el ministro de Hacienda los ha estado trabajando junto a la Segpres y esperamos el miércoles ingresar vetos en relación con el anatocismo, que genera dificultades en ahorro y al crédito”, al del olvido financiero y puntualizó que “es altamente probable que resolvamos un tercer veto con el pago a 30 días”.

Alvarado también se mostró optimista respecto a la votación de este martes en el Senado del único artículo pendiente en el Senado por la restitución de recursos a los alcaldes por exención de contribuciones a los adultos mayores de 65 años.

“El compromiso con los alcaldes era compensar por la eventual pérdida de ingresos por personas que se acojan desde 2027 a la norma de exención. Ningún municipio va a perder ningún peso por esta ley de reactivación. Esta es la tercera vez que intentamos reponer esta norma y esperamos que se apruebe en el Senado”, señaló el jefe de gabinete.

Las cuentas que saca La Moneda es que estarían los 26 votos necesarios, a pesar de las declaraciones de algunos parlamentarios que insisten en entregar mayores recursos a los municipios o incluso un veto para agregar la zona norte al plan de reconstrucción que tiene el proyecto considerado para las regiones de Valparaíso, Ñuble, y Biobío.

Trascendió que el gobierno ya trabaja en una campaña para difundir la ley de reconstrucción y reactivación que diseñó la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y que busca dar a conocer las “bondades”.

Se trata de diversas piezas en redes sociales y sitios oficiales con el lema: “Ahora le toca a…" las PYME, al empleo, etc; y también personalizado en casos de trabajadores y emprendedores.