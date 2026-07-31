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FNE pide al TDLC mantener límites a la integración en futuras licitaciones del Puerto de San Antonio

El organismo recomendó rechazar la propuesta de elevar el límite de integración vertical en el Sitio N°8 y pidió definir antes de licitar aspectos clave de las bases para dar mayor certeza a los oferentes.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 15:02 hrs.

FNE TDLC Licitaciones puertos
<p>FNE pide al TDLC mantener límites a la integración en futuras licitaciones del Puerto de San Antonio</p>

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