Gobierno deja sin efecto licitación del Puerto Exterior de San Antonio y reformulará ejecución de las obras
La empresa portuaria afirmó que la decisión busca fortalecer la ejecución del proyecto mediante un nuevo esquema de contratación, descartando cambios en su hoja de ruta y asegurando la continuidad de las etapas previstas.
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A solo semanas de que un estudio reabriera el debate sobre la necesidad de construir el Puerto Exterior de San Antonio en el corto plazo, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) decidió dejar sin efecto la principal licitación del proyecto.
Según una circular enviada este lunes a las empresas participantes del proceso, a la que tuvo acceso Diario Financiero, EPSA informó que su directorio acordó, en su sesión ordinaria N°660 celebrada el 23 de julio, ejercer la facultad contemplada en las bases administrativas para dejar sin efecto la licitación.
La decisión afecta al proceso internacional destinado a adjudicar ciertas obras y trabajos conexos del proyecto, cuyo monto asciende a unos US$ 1.950 millones y considera la construcción del molo de abrigo de cerca de cuatro kilómetros, el dragado de la dársena y canal de acceso, explanadas, accesos ferroviarios e infraestructura complementaria.
En la misiva, la empresa estatal explicó que resolvió modificar la estrategia de ejecución del proyecto para separar las obras habilitantes o preliminares de aquellas vinculadas al molo de abrigo.
"Se ha estimado fundamental continuar el desarrollo de las obras del proyecto, separando aquellas habilitantes o preliminares de las relacionadas con la ejecución del molo de abrigo, lo que no resulta posible en los términos del actual proceso", señala el documento enviado a los licitantes.
La circular agrega que, como consecuencia, el actual proceso licitatorio queda terminado desde la notificación de la comunicación y recuerda que, conforme a las bases del concurso, la decisión no da derecho a indemnización, compensación o reclamación alguna por parte de los participantes.
Asimismo, la empresa adelantó que convocará nuevos procesos licitatorios para materializar esta nueva modalidad de ejecución e invitó a las compañías a participar cuando éstos sean informados.
El equipo del biministro Louis De Grange, timonel de Transportes y Obras Públicas, no realizará comentarios oficiales de momento.
No obstante, fuentes que conversaron con este medio explicaron que será clave el seminario de este miércoles del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), a la que no solo asistirá De Grange, sino el propio Presidente José Antonio Kast, donde se explicarán los planes del Ejecutivo respecto al plan para San Antonio. Los conocedores plantean que no se busca quitarle priorización al proyecto, sino evaluar -entre otras cosas- nuevos mecanismos de financiamiento.
“Un ajuste en la estrategia”
Según indicó EPSA, el objetivo de la decisión es fortalecer la planificación de las siguientes etapas, gestionar de mejor manera los riesgos de ejecución, resguardar los recursos públicos comprometidos e incentivar la participación de empresas locales como contratistas.
Asimismo, enfatizaron que se trata de "un ajuste en la estrategia de contratación" y no de un cambio en el desarrollo del Puerto Exterior.
”Paralelamente al desarrollo de ambos procesos continuarán las gestiones para la obtención de permisos y autorizaciones, la adquisición de terrenos y el desarrollo de optimizaciones técnicas necesarias para su ejecución, facilitando la continuidad del trabajo que EPSA desarrolla con la comunidad, incluyendo los compromisos, proyectos e iniciativas vinculados al desarrollo urbano de San Antonio y a la relación del proyecto con su entorno”, recalcó la empresa.
Y agregaron que “Puerto Exterior constituye una iniciativa de largo plazo para ampliar la capacidad portuaria del país. Su materialización continuará conforme a la planificación vigente, mediante la ejecución progresiva de las etapas definidas para el proyecto”.
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