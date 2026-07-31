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El plan de Ciudad Empresarial para dar el vamos a su proyecto estrella por US$ 500 millones en 2027

Mientras se afina la futura área central de vivienda, oficinas y comercio, al interior del complejo se ejecutan seis edificios de departamentos y el primero recibirá a sus residentes este año.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 11:48 hrs.

Jorge Isla Inmobiliario inversiones inversión viviendas oficinas
<p>Jorge Labra, gestor de Ciudad Empresarial. Foto: Verónica Ortiz.</p>

Jorge Labra, gestor de Ciudad Empresarial. Foto: Verónica Ortiz.

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