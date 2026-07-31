El plan de Ciudad Empresarial para dar el vamos a su proyecto estrella por US$ 500 millones en 2027

Mientras se afina la futura área central de vivienda, oficinas y comercio, al interior del complejo se ejecutan seis edificios de departamentos y el primero recibirá a sus residentes este año.

Integrante de un selecto grupo de grandes desarrolladores inmobiliarios en el país, el empresario Jorge Labra Benítez ha destacado por el impulso a megaproyectos emblemáticos en la zona norte de Santiago como gestor de Piedra Roja –clave en el despegue de Chicureo, en sociedad con las familias Rabat y Bouchon-, de Alto El Manzano (barrio suburbano emplazado en Til Til) y de Ciudad Empresarial, que creó en Huechuraba el mayor núcleo de oficinas de la capital. Tras su lanzamiento en 1997, el complejo que marcó un nuevo estándar en espacios corporativos, ya supera los 350 mil metros cuadrados de oficinas y del orden de 15 mil m2 de equipamiento, representando casi dos tercios de las 48 hectáreas urbanizadas (de 75 hectáreas totales).

Luego de casi tres décadas al frente de esta iniciativa siguiendo los ciclos de alzas y bajas del negocio inmobiliario desde Grupo Hispano, Labra está conduciendo ahora el proceso de transformación a un uso mixto tras el punto de inflexión que tuvo lugar en octubre de 2021 con la Modificación al Plan Regulador Comunal de Huechuraba que incorporó el uso residencial en dos subzonas abriendo las puertas a la construcción de departamentos en la zona interior, junto a equipamientos comerciales, deportivos, educacionales, de salud, esparcimiento y servicios.

“Tenemos un desarrollo realmente importante en edificios de vivienda, experiencia que ahora se está concretando con la partida de seis proyectos ya en construcción, de los cuales nosotros participamos en tres directamente como Grupo Hispano. Veo difícil que en otra zona existan actualmente tantas grúas como en esta”, destacó Labra.

Entre las iniciativas en curso figuran los edificios impulsados en asociación con la aseguradora 4Life (ligada a una rama de la familia Del Río); con la Inmobiliaria Surmonte (de la familia Zabala) y la familia Izquierdo (a través de Inversiones Marchigüe), y con la inmobiliaria Lo Campino.”Los tres edificios que estamos haciendo tienen un valor de ventas en torno a un millón de UF cada uno”, detalló.

De este grupo de proyectos que se encuentran en distintos grados de ejecución –desde excavaciones hasta obras terminadas-, un hito tuvo lugar la semana pasada con la presentación de la recepción final del primero de estos edificios de departamentos a la municipalidad. Con ello, la expectiva es recibir a los primeros residentes dentro del territorio de Ciudad Empresarial durante el segunto semestre. “Hemos tenido un gran éxito en ventas, ya que de un total de 162 departamentos ya vendimos más de 150, lo que evidencia que nuestro negocio está funcionando muy bien”, subrayó.

El escenario residencial lo completan otros edificios de departamentos que se han venido levantando en terrenos contiguos a Ciudad Empresarial –como los impulsados por la firma brasileña Plaenge y la empresa Desco-, elevando a doce la oferta de proyectos residenciales en el sector.

“Se ha transformado en un barrio de muy buena ubicación, conectividad y acceso, más equipamiento, junto a precios competitivos”, subrayó, destacando al factor transporte que ha reposicionado a Ciudad Empresarial en la mira de los potenciales clientes, primero con la operación de Américo Vespucio Oriente (AVO) y ahora con el Teleférico Bicentenario, en fase de prueba para su estreno en el primer trimestre de 2027 para conectar Huechuraba y Providencia en 13 minutos. “El teleférico es un tema que está muy activo en el interés de los clientes, del sector oriente y de todo Santiago”, enfatizó recapitulando la larga historia de este proyecto del cual es socio y que sobre el cual “empezamos a conversar en 2010 y se inaugurará en enero de 2027… tardar 17 años es de locos. Pero soy optimista por naturaleza”.

Tenemos un desarrollo realmente importante en edificios de vivienda, experiencia que ahora se está concretando con la partida de seis proyectos ya en construcción.

El próximo polo urbano

Con esa mirada, Ciudad Empresarial se encamina a la iniciativa que marcará la próxima década: el desarrollo de su área central en una combinación de edificios de vivienda, áreas comerciales y oficinas con dimensiones mayores al perfil de cinco pisos promedio característicos hasta ahora y cuyo ciclo terminó. Se trata del proyecto Village, para el cual se estima un valor de venta total en torno a US$ 500 millones, y cuyo diseño está a cargo de la oficina de Pablo Larraín.

“En Village, nuestro proyecto estrella, una parte es de Exxacon y la otra -en el lado sur- es nuestra y comprende un desarrollo de uso mixto intensivo de vivienda, oficinas y comercio. Ahora vamos a partir con eso.Tenemos un master plan bastante desarrollado con un concepto mucho más urbano entre edificios, áreas de comercio y paseos, con un desarrollo para los próximos diez a 12 años”.

-¿De qué manera se va concretar este proyecto?

-Estamos pensando en cuatro etapas, o en cinco etapas máximo, y la primera va a tener un edificio de oficinas –de entre 10 mil y 11 mil m2 brutos- y dos edificios de vivienda de alrededor de 15.000 m2. Y equipamiento, estamos pensando en casi 3.000 m2 de comercio.

-¿Qué diferencias urbanísticas tiene este sector en relación al resto de Ciudad Empresarial?

-El área central tiene una ocupación de suelo diferente, con más densidad y mayor altura -de 12 a 18 pisos-, por lo que proporcionalmente lo que se va a hacer ahí es más importante.

-¿Cómo continuará?

-Vamos a seguir con la segunda etapa con dos edificios de vivienda, más otro de oficinas y comercio, esperemos que relativamente rápido, porque comercialmente tenemos que tomar un cierto ritmo. Después, el mercado dirá sí hay más demanda por oficinas o por viviendas.

-¿Cuáles son los plazos para iniciar este proyecto?

-Esperamos poder partir la primera etapa de tres torres en el segundo semestre del próximo año. Ahí dependemos también de los plazos de la Declaración de Impacto Ambiental y la Dirección de Obras. Pero queremos partir y estamos esperando con atención lo que salga ahora de la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

-¿De qué forma puede incidir esta reforma en el proyecto?

-Con la nueva normativa, efectivamente debería haber más flexibilidad. Y si también resulta más fácil presentar iniciativas de mayor tamaño, o por el lado de los permisos se alargan los plazos, sí ofrece ventajas.