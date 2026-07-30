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Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul

Según el Ministerio Público, los dineros utilizados para financiar la compra se originaron en delitos al interior de los fondos de la AGF, mientras que se habría intentado vender el control de “la U” y distanciar las acciones de acreedores.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 13:20 hrs.

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<p>Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul</p>

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