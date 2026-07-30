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Patricio Rey, nuevo presidente de Metro de Santiago: “Nunca se había enfrentado a un plan de expansión tan ambicioso”

En su primera entrevista en el cargo, el ejecutivo delineó cuál sera la hoja de ruta que proyecta durante su período. Aseguró que el foco está puesto en la sostenibilidad financiera, aumentar ingresos no tarifarios y, quizás, realizar nuevos proyectos.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Catalina Vicuña Metro sostenibilidad
<p>Patricio Rey presidente de Metro. Foto: Verónica Ortíz</p>

Patricio Rey presidente de Metro. Foto: Verónica Ortíz

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