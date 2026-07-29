Ya no se llamará Movistar Arena: Santander confirma que se quedó con los derechos del nombre del recinto en el Parque O´Higgins
El centro de espectáculos -cuya concesión pertenece a LiveNation- ubicado en el Parque O'Higgins será rebautizado en septiembre.
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De Movistar a Santander Arena. El centro de espectáculos -cuya concesión pertenece a LiveNation- ubicado en el Parque O'Higgins cambiará de nombre, según confirmó el banco de capitales españoles mediante un comunicado.
"Banco Santander y Arena Santiago alcanzaron un acuerdo estratégico, para iniciar una nueva etapa en el recinto para la música en vivo y los grandes espectáculos más importante del país. A partir de septiembre, Santander será el sponsor principal, adquiriendo los derechos del nombre del recinto (naming right), para llamarse Santander Arena", señaló la entidad.
Cabe recordar que, a principios de este año, Telefónica cerró la venta de sus activos en Chile, que operaban la marca Movistar, a Millicom. Así, se espera que la luxemburguesa vaya, poco a poco, dejando de lado esa marca por una propia: la opción más posible es Tigo, sello con que opera en el resto de la región.
"Esta alianza va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables", dijo el gerente general de Santander Chile, Andrés Trautmann.
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