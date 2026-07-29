Caso Factop: Álvaro Jalaff cumplirá cinco años de libertad vigilada tras procedimiento abreviado

Además, se le otorgaron multas por un total de $ 720 millones más UTM 12 en beneficio del Consejo de Defensa del Estado y el SII.

La persecución penal por el Caso Factop por parte del Ministerio Público despejó una nueva arista. En una audiencia realizada la mañana de este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Álvaro Jalaff y dio paso al juicio abreviado para el empresario.

El exsocio de Grupo Patio, que fue investigado en la causa por delitos tributarios, estafa, administración desleal y soborno, entre otros, accedió al procedimiento especial tras ser reconocida una colaboración eficaz a raíz de sus declaraciones.

Tal como lo propuso la Fiscalía, el tribunal sentenció a cinco años de presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva a Jalaff.

En beneficio de las instituciones querellantes, para el Consejo de Defensa del Estado se impuso un pago de $ 220 millones y otros $ 500 millones para el Servicio de Impuestos Internos (SII), además de un pago de UTM 12 por las estafas. Las sanciones económicas serán pagadas en 60 cuotas.

El acuerdo con el Ministerio Público incluyó reconocer culpabilidad de los delitos investigados, a cambio de una rebaja a la participación en los ilícitos -de autor a cómplice- y el cierre de la causa en su contra emanada del bullado audio filtrado en noviembre de 2023.

"Prefiero tener paz en vez de la razón, y avanzar con mi vida", sostuvo el ejecutivo este martes, al ser consultado por la jueza Ximena Rivera respecto si renunciaba a su derecho a un juicio oral y aceptaba las condiciones de su procedimiento abreviado.

De esta manera, Jalaff se sumó a otros involucrados en la causa que vieron su caso concluido, como Rodrigo Topelberg, Alberto Sauer; el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías; el excontador de los hermanos Jalaff, Marcelo Medina; y el exfuncionario de la Tesorería General de la República, Renato Robles.

Los delitos

A la salida de la audiencia, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, destacó que “el Tribunal dio a conocer que va a dictar una sentencia condenatoria en contra del señor Jalaff en idénticos términos a los cuales la Fiscalía lo acusó”.

En cuanto a la participación en delitos, detalló las imputaciones aceptadas por el empresario. “Se le imputaron participación en varios delitos, en particular estafa, relacionados con las personas que aportaron fondos a la empresa Factop, en los cuales efectivamente el señor Jalaff tuvo una participación de cierta relevancia para que este engaño se pudiese producir y consecuencialmente el perjuicio a las víctimas”, apuntó.

A lo anterior se suma “una estafa a un fondo de inversión inglés, en la cual también se le imputó participación como cómplice”, sostuvo el persecutor.

“Se le imputó también participación en lo que se denomina el Fondo Capital Estructurado I, con lo cual también se demostró que había sido engañosa y que hay infracciones a la Ley de Mercado de Valores, como también administración desleal”, continuó Sepúlveda.

Respecto a los delitos tributarios, precisó que se le imputó “ocultar sus ingresos para los efectos de pagar menos impuestos que realmente le correspondía”.

Finalmente, “se le imputó también administración desleal por el hecho de haber tomado fondos de una empresa Parque Capital más de $ 1.000.000.000 para un beneficio personal, no obstante que eran dineros de la sociedad, no eran dineros personales de él y que parte esos dineros haber sido destinados a pagar a un funcionario público para cometer un delito de cohecho, el cual también fue acreditado por el Tribunal”, añadió.

Respecto a la participación de Jalaff en la causa, destacó que “ha prestado una colaboración que es relevante en la investigación”.

“Aparte de las 11 declaraciones y que se acogió a un estatuto jurídico que establece el Código Procesal Penal de Cooperación Eficaz, vale decir que entregó información de mucha relevancia para los efectos de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos”, concluyó.