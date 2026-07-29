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Caso Factop: Álvaro Jalaff cumplirá cinco años de libertad vigilada tras procedimiento abreviado

Además, se le otorgaron multas por un total de $ 720 millones más UTM 12 en beneficio del Consejo de Defensa del Estado y el SII.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 12:27 hrs.

Cristóbal Muñoz
<p>Caso Factop: Álvaro Jalaff cumplirá cinco años de libertad vigilada tras procedimiento abreviado</p>

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