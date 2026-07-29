Presidente de Moneda Patria Investments: "Estoy claramente más optimista respecto de Chile que hace un año"

En el puntapié inicial al seminario "From Global to Local", Pablo Echeverría sostuvo sobre el crecimiento que "Chile tiene nuevamente esa oportunidad. Y no podemos darnos el lujo de desaprovecharla".

A las 8.30 horas de este miércoles, en el Hotel W de Santiago, el presidente de Moneda Patria Investments, Pablo Echeverría, dio el puntapié inicial al seminario "From Global to Local", encuentro que reunió a cerca de un centenar de inversionistas, empresarios y autoridades de Chile y Argentina.

Antes de comenzar su intervención, agradeció la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; del viceministro de Economía argentino, José Luis Daza; del exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes; del senior advisor de Carlyle, Jeff Currie; además de representantes del mundo empresarial, académico y clientes de la administradora.

Aunque el seminario está enfocado en analizar las transformaciones globales y su impacto sobre la región, buena parte de la presentación de Echeverría estuvo dedicada a Chile. A diferencia del tono que marcó hace un año, cuando advirtió sobre la necesidad de corregir el rumbo económico del país, esta vez aseguró que se encuentra en un escenario distinto.

"Estoy claramente más optimista respecto de Chile que hace un año", afirmó. Matizó, eso sí, que ese mayor optimismo no responde a que los problemas estructurales hayan desaparecido ni a que una sola reforma sea suficiente para revertir más de una década de bajo crecimiento. "Soy más optimista, porque el país parece estar recuperando claridad respecto de sus prioridades", sostuvo.

En ese contexto, destacó los primeros avances impulsados por el Gobierno y, particularmente, el Plan de Reconstrucción Nacional. "Quiero felicitar al ministro Quiroz, a los parlamentarios, autoridades y asesores que han contribuido al avance del Plan de Reconstrucción Nacional", señaló.

A su juicio, medidas como la reducción de la tributación corporativa, una mayor certeza para la inversión y la agilización de permisos representan "un cambio significativo de dirección y una señal concreta de que Chile quiere volver a competir por la inversión".

Sin embargo, advirtió que el desafío recién comienza. "Este avance, aunque muy significativo, no es el punto de llegada", dijo. Agregó que recuperar el dinamismo que, según él, perdió el país, requerirá perseverancia, capacidad de ejecución y una agenda de largo plazo.

"Los países no se desarrollan aprobando una sola reforma. Se desarrollan sosteniendo durante años instituciones y políticas que favorecen la inversión, la competencia, el empleo, la innovación y el crecimiento. Chile tiene nuevamente esa oportunidad. Y no podemos darnos el lujo de desaprovecharla", añadió.

Los cuatro ejes de Echeverría

Bajo esa premisa, Echeverría planteó cuatro prioridades que, a su juicio, debieran concentrar la discusión económica de los próximos años.

La primera apunta a recuperar el crecimiento mediante una mayor capacidad exportadora. Según explicó, Chile necesita volver a aumentar su producción y aprovechar el favorable escenario para industrias como la minería, el litio, las energías renovables, la salmonicultura, los alimentos, los servicios y el turismo.

"Necesitamos volver a producir más y recuperar participación en los mercados internacionales", afirmó. Como ejemplo, sostuvo que resulta difícil explicar que, con el cobre sobre los US$ 6 por libra, el país produzca prácticamente el mismo volumen que hace dos décadas, mientras otros competidores han expandido significativamente su producción.

El segundo eje dice relación con compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental. Para ello, sostuvo que el país requiere una regulación exigente, pero al mismo tiempo técnica y predecible. "La regulación ambiental debe ser exigente, técnica y predecible. Debe proteger, no paralizar; entregar certeza, no discrecionalidad", afirmó.

En esa línea, mencionó a la industria salmonera como uno de los sectores que hoy enfrenta una pérdida de competitividad producto de la acumulación de regulaciones y la incertidumbre sobre las concesiones. "El desafío no es elegir entre crecimiento y medio ambiente. Es construir instituciones capaces de lograr ambos objetivos simultáneamente", sostuvo.

El tercer foco estuvo puesto en el mercado de capitales. Echeverría planteó reducir parte de la carga regulatoria que enfrentan las empresas, facilitar el acceso de compañías medianas al financiamiento bursátil y ampliar los incentivos para profundizar el mercado accionario.

Si bien valoró la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para acciones con presencia bursátil, estimó que su alcance sigue siendo acotado y llamó a extender el beneficio a un universo mayor de sociedades abiertas. "Chile necesita más empresas financiándose en el mercado de capitales, más IPO (aperturas en bolsa), más liquidez y más competencia; no menos", afirmó.

Finalmente, abordó el mercado laboral. A su juicio, el aumento simultáneo de los costos de contratación ha reducido los incentivos para generar empleo formal, especialmente entre jóvenes y trabajadores menos calificados.

Frente a ello, planteó avanzar hacia un mercado laboral más flexible, que incentive la capacitación y facilite la incorporación de mujeres y jóvenes al empleo. Al mismo tiempo, llamó a prepararse para los efectos que tendrán la inteligencia artificial y el envejecimiento de la población sobre el trabajo. "El mejor programa social sigue siendo un buen empleo", afirmó.

Además de estos cuatro ejes, Echeverría sostuvo que ninguno de ellos podrá desarrollarse plenamente sin cambios institucionales. A su juicio, la fragmentación del sistema político se ha transformado en un obstáculo para avanzar en reformas de largo plazo.

A ello sumó la necesidad de recuperar la seguridad pública, afirmando que "sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay crecimiento", insistiendo en que Chile enfrenta una oportunidad para retomar una senda de desarrollo, siempre que sea capaz de sostener políticas que favorezcan la inversión, la productividad y la competencia.

De lo global a Moneda Patria

En la primera parte de su exposición, Echeverría sostuvo que la geopolítica, la inteligencia artificial y la demografía están redefiniendo la economía mundial y abriendo una oportunidad para Latinoamérica. Explicó que la región reúne recursos estratégicos como cobre, litio, energía y alimentos, además de valorizaciones atractivas y un entorno cada vez más favorable para la inversión.

En ese contexto, afirmó que los activos latinoamericanos han mostrado retornos relevantes y que el cambio en las prioridades económicas de varios países vuelve a posicionar a la región en el radar de los inversionistas.

Al cierre de su intervención, el ejecutivo destacó el desempeño de la administradora. Señaló que Moneda Patria gestiona más de US$ 15 mil millones en activos y que, junto a Patria Investments, la plataforma administra cerca de US$ 60 mil millones.

Añadió que alrededor del 85% de los activos administrados por Moneda Patria ha superado sus índices de referencia en horizontes de uno, tres y cinco años.