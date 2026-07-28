Nuam y el nuevo sistema de negociación: “Todo cambio genera algún traumatismo”

Pese a las complicaciones, el ejecutivo evaluó positivamente el debut del esquema. “Estamos preparando el terreno para una nueva fase de crecimiento del mercado chileno”, destacó.

El 20 de julio, nuam, el holding que integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, puso en marcha su nueva infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable en el mercado chileno.

El hito consideró el cambio a la nueva pantalla de negociación Trading Workstation y el estreno del motor de calce Nasdaq Eqlipse Trading.

Sin embargo, la puesta en marcha presentó algunos problemas técnicos que afectaron operaciones puntuales, los cuales nuam ha estado subsanando en estos días.

“Estos son procesos complejos. Llevamos dos años y medio trabajando en la preparación de este momento”, dijo a DF su gerente general, Juan Pablo Córdoba, quien explicó que la migración implicó cambios en cientos de sistemas.

El ejecutivo si bien reconoció algunas dificultades técnicas del proceso, invitó a mantener la vista puesta en las oportunidades que generará el mercado integrado.

“Lo que estamos haciendo es preparar el terreno para una nueva fase de crecimiento del mercado chileno. Creemos que eso va a pasar y estamos invirtiendo US$ 45 millones para que ocurra”, afirmó.

- Pese a los períodos de prueba, algunas corredoras de bolsa reportaron problemas en la puesta en marcha del nuevo sistema de negociación ¿Qué incidentes reconoce?

- Hay dos tipos de situaciones. Por un lado, las incidencias son cosas que deberían haber funcionado bien dentro de toda la cadena y que, pese a las pruebas, no funcionaron como se esperaba. Por otro lado, todo cambio genera algún traumatismo.

Respecto de las incidencias, insistiría en que no hubo ninguna de emisión crítica. El mercado estuvo abierto durante todo el horario en que tenía que estarlo; no hubo operaciones que no pudieran realizarse ni interrupciones del servicio; y todas las operaciones se compensaron y liquidaron. El mercado operó como si fuera un día normal.

“(Incidencias) El mercado estuvo abierto durante todo el horario en que tenía que estarlo; no hubo operaciones que no se pudieran realizar ni interrupciones del servicio; y todas las operaciones se compensaron y liquidaron”, aseguró Córdoba.

- Y entonces, ¿qué explicó que el IPSA no coincidiera entre distintas páginas web de las corredoras de bolsa?

- Tuvimos un proveedor que alimenta varias páginas web de corredoras y que falló. Estuvo fuera de línea y, por lo tanto, una persona podía ver información atrasada en la página de una corredora y actualizada en la de otra. Trabajamos con ellos durante la noche y hacia la mitad del segundo día logramos estabilizar la situación.

Evidentemente tuvo una afectación, pero las páginas web son un servicio de información; la información oficial es la del sistema de la bolsa.

También, tuvimos otra incidencia, que se corrigió en los primeros 40 minutos. Ese lunes, adelantamos la apertura desde las 9:30 a las 9:00 horas y, pese a haber realizado pruebas, nuestro proveedor de índices tenía programado su algoritmo para comenzar a calcular a las 9:30 horas. Durante la primera media hora estuvimos sin cálculo del IPSA en línea. Fue una incidencia que uno quisiera evitar, pero no impidió hacer negocios sobre los activos chilenos.

- ¿Hubo casos en que un inversionista transara a un precio distinto al que esperaba?

- Eso no existe y no ocurrió. Puede generarse desconcierto si una persona mira una página web que dice que el precio es $ 3,50 y el corredor le señala que está en $ 3,65, pero el precio válido es el que aparece en los sistemas de la bolsa. El principal objetivo de un sistema de negociación es la formación de precios de manera transparente y con igualdad de acceso.

- Considerando los inconvenientes reportados, ¿habría sido mejor esperar más tiempo para comenzar esta etapa?

Nunca hay un paso a producción en el que uno pueda decir que todo tiene que estar perfecto antes de salir. Llega un momento en que el sistema está suficientemente maduro y tienes que salir, para luego resolver los problemas marginales que queden. De lo contrario, nunca sales. Esperar un poco más no habría cambiado nada. Estábamos suficientemente preparados y listos.

Las etapas pendientes

- ¿Qué falta para que ya se puedan transar acciones de otros países?

- Hoy puedes transar cualquier activo en distintas partes del mundo, pero tienes que haber enviado previamente los dólares a ese mercado para que te permitan operar. Esa segunda fase, que consiste en determinar cómo se liquidan las operaciones, es en la que estamos trabajando.

La tercera fase es la habilitación normativa: que los reguladores digan que ya vieron funcionar correctamente el nuevo sistema de operación y las nuevas reglas dentro de cada país. De aquí a 12 meses deberíamos estar en condiciones de contar con esa interoperabilidad.

- ¿Cómo se relacionan las propuestas orientadas a desarrollar el mercado de capitales chileno con la integración de nuam?

- Si armonizamos la operación en los tres países y hacemos cosas como las que estamos haciendo en Chile, los objetivos son completamente compatibles y coherentes.

- ¿Cuánto podría crecer el mercado chileno si todo esto se implementa correctamente?

- Lo he dicho públicamente: no le vería ningún problema a que este mercado se multiplicara por tres. Creo que es perfectamente factible.