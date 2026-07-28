Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Juzgado sobresee a Sergio Jadue tras casi una década de investigación y despeja su eventual regreso a Chile

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a Chile era señalado por apropiación indebida, delitos tributarios y lavado de activos en el marco del caso FIFA Gate.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 11:08 hrs.

Fútbol justicia Chile deportes Lavado de activos corrupción Álvaro Santander Benitez
<p>Foto gentileza: Andres Pina/Photosport</p>

Foto gentileza: Andres Pina/Photosport

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Family offices y altos patrimonios enfrentan nueva alza tributaria para inversiones en el exterior
2
Economía y Política

Arthur Laffer, economista creador de la Curva de Laffer: “Chile podría recortar tasas impositivas por todas partes y aumentar enormemente sus ingresos”
3
Empresas

Latam Airlines revela la cabina de los nuevos Embraer con los que busca reforzar la operación doméstica en Brasil
4
Economía y Política

¿Tenía razón Quiroz? El comercio entrega las primeras señales de un repunte de la economía en junio
5
Economía y Política

Chile coloca bonos en euros por el equivalente a US$ 3.660 millones y recibe demanda 2,8 veces superior a la oferta
6
Empresas

Eléctricas, sanitarias y firmas de gas piden sacar de la Ley de Reconstrucción la norma de reconexión gratuita: aseguran que afecta la cultura del pago
7
DF LAB

Kathleen Barclay, expresidenta de Endeavor Chile: “Chile nunca va a ser Silicon Valley y no debería serlo”
8
Empresas

Habla la abogada que siguió in situ el juicio contra la tecnológica en EEUU: “Google tiene en sus manos el destino de los editores y del negocio del periodismo”
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete