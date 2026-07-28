Juzgado sobresee a Sergio Jadue tras casi una década de investigación y despeja su eventual regreso a Chile

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a Chile era señalado por apropiación indebida, delitos tributarios y lavado de activos en el marco del caso FIFA Gate.

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este martes sobreseer a Sergio Jadue en la causa que lo mantenía imputado por apropiación indebida, delitos tributarios y lavado de activos, decisión que despeja el camino para un eventual regreso del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a Chile.

La audiencia se realizó luego de ser postergada el viernes pasado y tras la solicitud presentada por la defensa de Jadue, quien pidió el sobreseimiento de la investigación luego de que el Ministerio Público solicitara el levantamiento de los cargos que permanecían vigentes en su contra.

Con la resolución, el exdirigente quedó sin medidas cautelares pendientes en Chile, poniendo término a una causa que se arrastraba desde hace cerca de una década, período durante el cual permaneció radicado en Estados Unidos.

En la misma audiencia, el tribunal también sobreseyó a Mauricio Etcheverry, excolaborador de Jadue en la ANFP, respecto del delito de apropiación indebida.

Tras la resolución del Tribunal, el fiscal Marco Paredes no descartó apelar a lo dictado y ya estarían trabajando para presentar un recurso.

"Teníamos la tesis de que, por una regla de determinación de penas, el plazo tenía que ser superior. El Tribunal consideró otra cosa", destacó.

Además, el fiscal confirmó que el ex presidente de la ANFP puede volver a Chile. "Se decretó la extinción de la responsabilidad penal (...) si aquello queda firme y ejecutoriado, los efectos son que se deja sin efecto la detención y el señor Jadue podría volver al país", finalizó.

Según información de medios locales, la jueza no compartió el cómputo de fechas planteado por la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII). “Los querellantes solo tienen una hipótesis acusatoria”, agregó la magistrada, quien consideró que existe prescripción de la acción penal.

Jadue dejó Chile en 2015 tras el estallido del caso FIFA Gate y se transformó en colaborador de la justicia estadounidense, donde reconoció su participación en una trama internacional de pago de sobornos vinculada a derechos comerciales del fútbol.