Sergio Jadue y sus causas judiciales: ¿Cerca del pitazo final?
El expresidente de la ANFP enfrenta días decisivos: la justicia chilena revisará su eventual sobreseimiento y, en paralelo, el cambio de criterio del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría acelerar el desenlace de su caso en el FIFA Gate.
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Este domingo, cuando España y Argentina definan al campeón del Mundial 2026, se cerrará un torneo marcado por polémicas. La más comentada tuvo como protagonista a Gianni Infantino: la FIFA levantó la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun un día antes de los octavos de final, luego de que Donald Trump llamara personalmente al mandamás del organismo para pedirle revisar la sanción.
Este hecho generó una batahola de críticas al dirigente suizo y empañó el éxito de la cita mundialista. De hecho, la UEFA calificó la decisión de “inaudita, incomprensible e injustificable”.
En ese contexto cobra relevancia el presente de Sergio Jadue, el extimonel de la ANFP que está imputado en Chile por apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. También mantiene un frente judicial abierto en Estados Unidos, donde se declaró culpable en el marco del FIFA Gate y espera sentencia desde hace casi una década.
Pero ambos procesos, de forma paralela, podrían estar llegando a su fin. Y por motivos muy distintos.
Por el lado local, el 24 de julio a las 11:00 horas el 13° Juzgado de Garantía de Santiago abrirá el debate sobre el sobreseimiento definitivo del dirigente.
Como parte de la preparación de la audiencia, el tribunal ofició a la PDI, que certificó los movimientos migratorios de Jadue. El último registro es una salida hacia Estados Unidos el 17 de noviembre de 2015. Desde entonces no ha vuelto a pisar suelo chileno y mantiene una orden de detención vigente.
En el otro hemisferio la situación es diferente, pero podría beneficiar al expresidente de Unión La Calera.
Según una serie de reportajes de The New York Times, el Departamento de Justicia de la administración Trump ha reducido sus unidades anticorrupción y pidió desestimar cargos del caso FIFA por no calzar con las prioridades del gobierno.
En mayo, la jueza Pamela Chen acogió esa solicitud y desestimó las acusaciones contra el exejecutivo de Fox Hernán López y la firma argentina Full Play, ambos condenados en 2023.
Otros cuatro condenados, además, ya pidieron revertir sus sentencias. Esto, sugieren algunos artículos, podría generar un efecto dominó para las demás causas.
Más allá de eso, cercanos a Jadue dicen que este año se debería terminar de resolver su caso.
Quienes conocen a Jadue dicen que su interés es volver a Chile, algo que podría concretarse si se resuelve su situación en suelo nacional.
Además, tiene otra razón para mirar su futuro en suelo nacional: en diciembre pasado contrajo matrimonio con la empresaria calerana Karen Reinoso, una vieja conocida del dirigente.
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