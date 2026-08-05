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Gobierno afina nuevas indicaciones a sala cuna para asegurar que aporte refleje costos reales

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que están trabajando en esto junto con la Dirección de Presupuestos.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 6 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Carolina León Laboral Sala cuna trabajo gobierno presupuesto
<p>El ministro Rau asistió a la comisión de Hacienda del Senado este miércoles. Foto: Senado</p>

El ministro Rau asistió a la comisión de Hacienda del Senado este miércoles. Foto: Senado

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