Gobierno afina nuevas indicaciones a sala cuna para asegurar que aporte refleje costos reales

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que están trabajando en esto junto con la Dirección de Presupuestos.

El proyecto de sala cuna inició esta semana una nueva etapa en su tramitación en el Senado. Luego de ser despachada hace algunas semanas por la comisión de Educación, la iniciativa comenzó su análisis en Hacienda, instancia donde el gobierno adelantó una serie de nuevas indicaciones destinadas a reforzar el diseño del beneficio y responder a las inquietudes planteadas por los parlamentarios durante la discusión.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que uno de los principales cambios apuntará a dejar expresamente establecido en la ley que todas las salas cuna que participen del sistema estarán sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Educación y a los mecanismos de aseguramiento de la calidad.

“Entendemos que no sería necesario, pero lo queremos dejar escrito”, sostuvo, junto con precisar que el objetivo es despejar cualquier duda respecto del estándar que deberán cumplir los establecimientos que reciban recursos del nuevo sistema.

Otro de los puntos que el Ejecutivo busca perfeccionar dice relación con el monto de aporte que entregará el fondo de sala cuna por niño, cifra que, de acuerdo con la propuesta, será definida por un decreto del Ministerio de Hacienda.

Este tema ha generado inquietud entre algunos senadores, quienes han advertido que un valor ubicado por debajo de los costos efectivos podría traducirse en copagos más altos para las familias.

Frente a ello, Rau señaló que el gobierno trabaja junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) en una fórmula que permita resguardar que los montos establecidos por decreto del Ministerio de Hacienda reflejen los precios reales de las salas cuna en las distintas regiones del país.

“Estamos trabajando con Dipres a toda máquina”, afirmó el ministro. Rau añadió que la idea es incorporar en el articulado mecanismos que garanticen que “los precios sean los reales de mercado”, manteniendo un procedimiento transparente para su determinación, considerando las diferencias regionales de costos.

El titular del Trabajo recordó que el proyecto contempla una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad encargada de elaborar los estudios que servirán de base para la fijación de esos valores, aunque será Hacienda la cartera que finalmente los establecerá mediante decreto.

Consultado por la posibilidad de reforzar el apoyo a la red pública de educación parvularia, Rau aseguró que el Ejecutivo está abierto a evaluar modificaciones durante la discusión. “Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, ojalá lo más transversal posible. Creemos que es un proyecto importante y una política pública que será más sólida si logra un amplio consenso”, concluyó Rau.