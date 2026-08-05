Se reduce la desocupación de la población extranjera en el país

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 6,4% durante el trimestre abril-junio pasado, contrayéndose 1,8 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Un desempeño que fue explicado por una reducción de la fuerza de trabajo (-1,7%) frente a una leve alza de los ocupados (0,2%). Según sector económico, la expansión de la población con trabajo fue influida por comercio (8,2%), transporte (9,4%) y construcción (8,2%).

Por categoría ocupacional, el principal aumento se observó en trabajadores por cuenta propia (17,4%).Según nivel educacional, la expansión anual de la población ocupada fue incidida por el segmento con enseñanza secundaria (4,4%) y primaria (17,1%); mientras que el principal descenso se registró en el ámbito universitario (-12,5%).