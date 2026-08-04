Alza en combustible golpea a Latam: utilidades del segundo trimestre caen en un 48%

A nivel semestre, la aerolínea registró ganancias por US$ 701 millones, cifra un 17,5% mayor a la obtenida el primer semestre de 2025. Entre los motivos, la firma destacó el modelo su negocios, "que cuenta con ingresos del segmento premium, negocios integrados de carga y fidelización".

Este martes Latam Airlines presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, en los que la aerolínea reportó utilidades netas por US$ 125 millones, con una caída de casi el 48% respecto del mismo periodo en 2025.

A nivel semestre, no obstante, la aerolínea registró ganancias por US$ 701 millones, cifra un 17,5% mayor a la obtenida el primer semestre de 2025.

En cuanto a ingresos, estos alcanzaron los US$ 4.183 millones este segundo trimestre, superando en un 27,6% a los obtenidos en este mismo periodo en 2025. Estos resultados, aseguró Latam, “se lograron gracias a la solidez del modelo de negocio y su ejecución disciplinada, en un contexto excepcional de altos costos de combustible”.

En esta línea, la firma también que “la diversificación del ecosistema, la flexibilidad comercial y el crecimiento de los clientes Premium –que representan un 30% de los ingresos– y del programa Latam Pass contribuyeron a impulsar los ingresos y fortalecer la competitividad de largo plazo del grupo”.

“Estos resultados se lograron en un trimestre especialmente desafiante en materia de precio de combustible”, destacó Latam.

En cuanto a capacidad, esta aumentó en un 8,9% este trimestre, transportando a 21,1 millones de pasajeros. El factor de ocupación, en tanto, "se ubicó en niveles saludables alcanzando un 81,8%”, detalló la aerolínea.

“Estos resultados se lograron en un trimestre especialmente desafiante en materia de precio de combustible”, destacó Latam, señalando que los costos asociados a este ítem alcanzaron los US$1.712 millones, un 93,1% más que igual período del 2025; y el precio pagado, incluyendo coberturas, aumentó en un 81,3%.

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En dicho contexto, la aerolínea alcanzó un margen operacional ajustado de 5,4% y un Ebitda ajustado de US$ 713 millones.

“Los resultados del segundo trimestre demuestran la solidez estructural del grupo así como la propuesta de valor para los clientes y su capacidad para desenvolverse en un entorno volátil e incierto”, aseguró el CFO de Latam Airlines Group, Ricardo Bottas.

Además, el ejecutivo añadió que “el modelo de negocios diversificado de Latam –que cuenta con ingresos del segmento premium, negocios integrados de carga y fidelización, y solidez financiera– proporcionó la base para mantener la rentabilidad incluso durante un trimestre estacionalmente más débil y bajo presiones sin precedentes sobre los precios de combustible con fuerte impacto sobre los costos del grupo”.