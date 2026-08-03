Ganancias de Concha y Toro bajan en el primer semestre y firma acusa golpe de menores ventas en EEUU
En tanto, eel segundo trimestre, la compañía reportó beneficios por $ 19.407 millones, un 2% por encima que en igual período del año anterior.
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Viña Concha y Toro registró una utilidad neta 14% más baja en el primer semestre de 2026 respecto de igual lapso del año anterior, reportando $ 28.186 millones en el período.
A nivel semestral, las ventas de la bodega alcanzaron los $ 233.282 millones; monto un 4,7% menor al alcanzado en 2025.
Esta disminución, explicó la firma ligada a la familia Guilisasti, fue “principalmente por menores cifras en Estados Unidos, debido a los ajustes de inventario relacionados con el cambio de distribuidor, junto con un desempeño más débil en determinados mercados de exportación”.
Sin embargo, a nivel de segundo trimestre, se registró “una mejoría relevante” en el desempeño del negocio en relación a las cifras reportadas a inicio de 2026, según describió el gerente general de la empresa, Eduardo Guilisasti.
Según constató la firma, durante este segundo trimestre se registraron ventas por $ 233.282 millones, cifra un 4,7% menor a la registrada durante 2025; “como resultado de la combinación entre una baja de 2,8% en volumen, un mayor precio promedio en la mayoría de los segmentos y un impacto negativo por conversión cambiaria”, detalló.
El segmento del vino, en concreto, que representó un 95% de las ventas consolidadas, desde Concha y Toro aseguraron que registró una disminución de 1,8% en volumen y de 4,9% en valor.
Sobre los mercados de mejor desempeño, con crecimientos de doble dígito, se posicionaron Brasil y México, "impulsados por una estrategia que iniciamos en 2025, con proposiciones nuevas para esos mercados, y que ya está dando frutos".
El Ebitda, en tanto, evidenció una baja del 5,5%, acumulando $ 35.161 millones.
En cuanto a utilidad neta, este trimestre la compañía registró ganancias por $ 19.407 millones, lo que representa un alza del 2,1% respecto del año anterior; y una utilidad por acción de $ 27,27 lo que representa un aumento de 6,1% frente al mismo periodo en 2025.
“Esto refleja nuestro continuo foco en rentabilidad, ejecución disciplinada y rigurosas iniciativas de control de costos y gastos en la compañía. Esperamos que esta tendencia de mejoría persista en los trimestres siguientes y tenemos confianza en que la segunda parte de 2026 mostrará resultados más sólidos que 2025, pese al desafiante entorno global que enfrentamos”, aseguró Guilisasti.
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