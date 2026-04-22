“Los tiempos pasados no volverán”: el crudo diagnóstico de Concha y Toro ante el nuevo escenario de la industria
La junta de accionistas también marcó el fin de la era de Alfonso Larraín en el directorio, tras casi seis décadas en la mesa.
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“Hay un consenso, y cada vez más generalizado a nivel de la industria, de que los tiempos pasados no volverán. Y los que todavía creen que esto es algo transitorio, deben estar muy equivocados”. Con ese tono, el gerente general de Concha y Toro, Eduardo Guilisasti, delineó el complejo escenario que enfrenta la industria vitivinícola, durante la junta de accionistas realizada la tarde del martes.
A lo largo de su intervención, el ejecutivo insistió en que el sector atraviesa un cambio “profundo, transformacional y estructural”, que -a su juicio- no es coyuntural, sino que llegó para instalarse de forma permanente.
Entre los factores que explican este giro mencionó un cambio en los hábitos de consumo, especialmente en las nuevas generaciones. En esa línea, apuntó a una mayor preocupación por la salud, el impacto de medicamentos asociados a la reducción de peso y la irrupción de nuevos sustitutos, como el cannabis.
A ello se suma, indicó, un entorno regulatorio más exigente, con mayores impuestos y restricciones a la publicidad.
Este escenario ha tenido efectos visibles en el sector, incluyendo el arranque de hectáreas, quiebras de empresas, reducciones de dotación y procesos de consolidación mediante fusiones.
Así, Guilisasti advirtió que la industria enfrenta una nueva realidad, tanto desde la oferta como desde la demanda.
“Dentro de este escenario tan negativo, la visión mía personal es que hay oportunidades. Nuestra compañía cuenta con un activo estratégico muy sólido. Hicimos la inversión en el momento adecuado. Construimos las marcas, tenemos la red de distribución. No solamente vamos a resistir un ciclo negativo, vamos a fortalecernos”, puntualizó.
El ejecutivo añadió que los resultados actuales responden a una estrategia que la compañía viene implementando desde 2017, enfocada en priorizar un portafolio más acotado, con mayor presencia en segmentos premium, en línea con la evolución del mercado.
En materia de expansión, el presidente de la viña, Rafael Guilisasti, señaló que el foco está puesto en los mercados internacionales, tanto en el fortalecimiento de sus marcas como en la consolidación de su red de distribución, con el objetivo de acceder a nuevos orígenes.
Cambio en el directorio
Tal como se había anticipado, la junta también marcó la salida de Alfonso Larraín del directorio, poniendo fin a una extensa trayectoria de 57 años ligada a la alta dirección de la viña.
El empresario ingresó en 1969 y, desde entonces, ocupó diversos cargos, como la gerencia general, la vicepresidencia y la presidencia, rol que ejerció hasta julio de 2025, cuando fue sucedido por Rafael Guilisasti.
Al cierre de la junta, el presidente de la viña realizó un repaso por la trayectoria de Larraín, destacando su impulso a la internacionalización de la compañía y su rol en la recuperación de la firma tras la intervención de 1972. Su alocución fue aplaudida por los asistentes.
Tras su salida, se incorporó como directora independiente Sandra Porcile, exdirectora de Ripley. La mesa quedó conformada por Rafael Guilisasti, Felipe Larraín, Rafael Marín, Pablo Guilisasti, Janet Awad y Blanca Bustamante.
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