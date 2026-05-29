Gigante china CHEC abre oficinas en Chile y profundiza su apuesta por el país

La asiática China Harbour Engineering Company (CHEC), una de las mayores constructoras de infraestructura del mundo, dio un nuevo paso en Chile. La compañía constituyó formalmente su oficina local e inauguró sus primeros despachos en el edificio Marriott de Santiago, con una superficie de 489 metros cuadrados (m2) distribuidos en dos plantas.

Su debut en el país se produjo en 2013, cuando participó en la reconstrucción del muelle del San Vicente Terminal Internacional, en Talcahuano, tras lo cual ejecutó trabajos en el Terminal Internacional de San Antonio.

Posteriormente, en 2018, la empresa se adjudicó la concesión del Embalse Las Palmas, en la Región de Valparaíso, ampliando así su presencia en el mercado local.

Actualmente, la compañía figura entre los actores globales precalificados para participar en las obras de rompeolas y dragado del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. Paralelamente, también ha manifestado interés en proyectos de viviendas sociales, infraestructura penitenciaria y desarrollos ferroviarios.