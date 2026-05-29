Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo

El gremio, liderado por Rosario Navarro, entregó a la mesa de reactivación laboral un documento con una serie de recomendaciones, las que también incluyen un rediseño al sistema de formación laboral.

Una serie de propuestas en materia de indemnización por años de servicio, sala cuna, distribución de jornada y un rediseño al sistema de formación laboral hizo la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) a la mesa de reactivación laboral que anunció el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, a comienzos de mayo.

El gremio intenta contribuir precisamente a la instancia -integrada por nueve expertos-, que fue encomendada para diseñar acciones con foco en la creación de empleo femenino y juvenil, así como en reconversión y formación laboral.

Todo un marco que cobró aún más oportunidad el viernes, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara un alza de hasta 9,1% de la tasa de desocupación en el país, con las mujeres en 10,5%.

Aquí el desarrollo de las principales propuestas de la industria.

El gremio sugiere ajustes que permitan más adaptabilidad en la distribución del tiempo de trabajo para compatibilizar productividad, continuidad operacional y nuevas dinámicas laborales.

1 Indemnización por años de servicio: un cambio estructural

Una idea apunta a revisar el diseño actual del esquema de indemnización por años de servicio (IAS), mecanismo que hoy creen que representa uno de los mayores costos asociados a la desvinculación y, según el gremio, opera como una barrera para la contratación y movilidad laboral.

Lo anterior, por cuanto ven que el sistema vigente genera rigideces que dificultan la reasignación de trabajadores y elevan la incertidumbre tanto para empresas como para empleados, especialmente en contextos de menor crecimiento.

La propuesta consiste en reemplazarlo por una indemnización a todo evento, o sea, que el trabajador reciba un aporte independiente de la causal de término de la relación laboral (incluyendo renuncia, vencimiento de plazo o mutuo acuerdo).

Para ello, los empleadores aportarían mensualmente un nuevo porcentaje a una cuenta individual del trabajador dentro del Seguro de Cesantía, de modo que, al finalizar la relación laboral, el trabajador pueda cobrar esos fondos de manera directa. Esta medida solo aplicaría para nuevos trabajadores.

Esta figura, dicen, no crearía un mecanismo nuevo. “El artículo 164 del Código del Trabajo ya contempla una indemnización a todo evento de forma voluntaria, con el mismo porcentaje de cotización del 4,11%. Lo que se propone es extender y hacer regla general ese mecanismo existente para todas las nuevas contrataciones indefinidas”, expone el documento de la Sofofa.

Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa.

2 Sala cuna: reemplazar la responsabilidad exclusiva del empleador

El segundo eje apunta al sistema de sala cuna. El gremio plantea eliminar el umbral de 20 trabajadoras, y universalizar el derecho para todos los trabajadores dependientes con hijos menores de dos años.

Y si bien el gremio desliza que esto debe financiarse a través de una cotización -lo que debe ir de la mano de un fondo de sala cuna-, también sugieren reemplazar la responsabilidad exclusiva del empleador por un sistema de financiamiento compartido a través del fondo de sala cuna.

“La cotización debe extinguir completamente la obligación del empleador. El texto actualmente en tramitación establece que la responsabilidad del financiamiento es ‘exclusiva’ del empleador y que el fondo solo ‘contribuye’, lo que genera un pasivo laboral abierto, impredecible y con alto riesgo de judicialización. Sin certeza jurídica plena, el sistema introduce un costo indefinido que ninguna empresa puede presupuestar”, dice la propuesta.

Y, en paralelo, refuerza que el financiamiento del beneficio debe tener como foco crear el fondo con cotización del empleador, aporte fiscal en caso de déficit, y se debe sumar una instancia técnica de fijación del monto revisable cada cinco años, y gradualidad diferenciada para empresas con menos de 50 trabajadores.

3 Jornada laboral: mayor organización y flexibilidad

La organización de la jornada es otro de los puntos abordados. La Sofofa aconseja ajustes que permitan más adaptabilidad en la distribución del tiempo de trabajo para compatibilizar productividad, continuidad operacional y nuevas dinámicas laborales.

El planteamiento se da en medio de la implementación gradual de la reducción del esquema laboral de 44 a 42 horas semanales. La idea es que den más herramientas para ordenar turnos, enfrentar variaciones de demanda y acomodar necesidades de distintos sectores productivos.

Específicamente, el gremio pone sobre la mesa actualizar el Reglamento sobre Sistemas de Jornadas Excepcionales, incorporando criterios que permitan flexibilizar la autorización de ese tipo de figuras por parte de la Dirección del Trabajo; ampliar el uso de las bandas horarias para todos los trabajadores (herramienta que hoy solo pueden usar padres o cuidadores de menores de 12 años); avanzar en mayor certeza regulatoria sobre la posibilidad de pactar contratos con remuneración por hora trabajada, entre otros.

4 Capital humano: reformulación del sistema

En materia de formación, Sofofa expone la importancia de una transformación del sistema de desarrollo de capital humano. El eje central es pasar de un esquema fragmentado de capacitación hacia uno conectado con las necesidades reales del mercado laboral.

La propuesta incorpora avanzar en un sistema de inteligencia laboral para anticipar demanda de habilidades, una taxonomía común entre empleo y educación y mayor flexibilidad para rediseñar programas de Sence.

También se recomienda priorizar habilidades vinculadas a inteligencia artificial, digitalización, transición verde y reconversión laboral.

“El Sence, apoyado en los datos de Inteligencia Laboral, debe orientar los beneficios públicos hacia habilidades con impacto en empleabilidad y productividad”, exponen.

También se propone impulsar el desarrollo de cursos masivos, gratuitos y en línea, enfocados en desafíos de la vida cotidiana -por ejemplo, alfabetización en inteligencia artificial similares al programa “Hazlo con IA”, seguridad digital, y la educación financiera y previsional- financiados mediante fondos públicos apalancados en la creación de contenido directos, donaciones de privados, uso de recursos del Fondo de Cesantía Solidario, e incentivos tributarios a la capacitación.

5 Empleo joven: el gran desafío

El último eje de las acciones impulsadas por la Sofofa está puesto en el empleo juvenil. En esta dimensión, la invitación es a fortalecer la formación dual como herramienta para cerrar brechas entre educación técnico-profesional y mercado laboral.

La idea es ampliar el rol de las empresas como espacios de formación práctica y habilitar incentivos para financiar tutorías, acompañamiento, capacitación interna y procesos de aprendizaje de estudiantes dentro de las compañías.

A modo de ejemplo, desde el gremio proponen permitir, con condiciones de cofinanciamiento por definir, que las empresas realicen programas de formación dual o de aprendices con recursos de un incentivo tributario, incluyendo costos asociados a tutorías, acompañamiento, capacitación interna, equipamiento, traslados y procesos de formación práctica de estudiantes dentro de las empresas.

“Esto establece incentivos específicos para empresas a incorporar estudiantes de educación técnico-profesional bajo esta modalidad, especialmente en sectores con mayores brechas de capital humano y empleabilidad juvenil”, señala el texto.

“El objetivo de esta agenda es ampliar la base laboral -integrando activamente a mujeres, jóvenes y adultos mayores-, enfrentar el desempleo y reducir de manera drástica la informalidad que hoy golpea al 25% de los ocupados. Buscamos incentivar empleos formales, sostenibles y de alta productividad, regulados por un marco normativo claro y flexible”, expone el texto.