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Foco en bienestar, crecimiento sostenible y proyectos “transformadores”: Los detalles de la Estrategia Nacional de CTCI 2026

La Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2026 será entregada hoy al Presidente José Antonio Kast. Plantea seis objetivos estratégicos, 37 iniciativas y ocho proyectos de rápida activación, entre ellos la reforma a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D.

Por: Renato Olmos

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 09:55 hrs.

Ciencia Innovación Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación José Antonio Kast gobierno Renato Olmos
<p>Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de CTCI.</p>

Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de CTCI.

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