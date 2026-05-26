El rediseño de Falabella: holding simplifica directorios de cuatro filiales y ficha ejecutivos globales

Falabella Retail, Tottus, Sodimac y Falabella Inversiones Financieras renovarán sus mesas con la incorporación de Fernando de Peña, Alejandro González y ejecutivos ligados a multinacionales del retail y tecnología.

El 18 de marzo pasado, Fernando de Peña aterrizó en la presidencia de Grupo Falabella, marcando el inicio de una nueva etapa para el holding tras el fin del histórico pacto de accionistas que rigió por más de dos décadas. Apenas dos meses después, ya comienzan a evidenciarse las primeras señales del nuevo rumbo que busca implementar la renovada cúpula de la compañía.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el grupo anunció una reconfiguración en los directorios de cuatro de sus principales filiales: Falabella Retail, Hipermercados Tottus, Falabella Inversiones Financieras y Sodimac.

La decisión, adoptada en sesión de directorio, contempla reducir el tamaño de cada una de estas mesas desde nueve a siete integrantes. Según explicó la compañía en un comunicado, el objetivo es “avanzar hacia una organización más ágil y flexible, que potencie la captura de las sinergias naturales entre sus distintos negocios al interior del ecosistema”.

Junto con ello, el holding resolvió incorporar directamente a De Peña y al gerente general corporativo, Alejandro González, en los directorios de las cuatro filiales; renovación que también estará marcada por el ingreso de ejecutivos internacionales con experiencia en grandes multinacionales del retail, tecnología y consumo masivo.

En el caso de Falabella Retail, se sumará Alex Szapiro, quien lideró las operaciones de Amazon y Apple en Brasil y actualmente está ligado a SoftBank en ese país. También arribará Iñigo del Llano, con pasos por Inditex -matriz de Zara-, además de El Corte Inglés y Adolfo Domínguez.

Para Sodimac, en tanto, se incorporará Adolfo Villagómez, quien desarrolló una extensa trayectoria en The Home Depot, donde llegó a desempeñarse como vicepresidente senior del negocio digital. A él se sumará Alfonso Márquez de la Plata, con experiencia en compañías como Derco e Inchcape.

En Falabella Inversiones Financieras se integrará Fernando Carvalho, quien cuenta con experiencia en Banco Santander y actualmente es CEO de NEON.

Mientras que en Tottus aterrizará Gonzalo Gebara, ex CEO de Walmart tanto en Chile como en Canadá, y actual máximo ejecutivo de La Serenísima. A él se añadirá Ignacio Caride, con más de dos décadas de experiencia en retail y pasos por Mercado Libre y Walmart.

“Lo que buscamos a través de esta renovación es potenciar el ecosistema Falabella y su desafío de crecimiento con miradas frescas y expertas, que aporten a alcanzar los objetivos ambiciosos que nos hemos impuesto en cada una de las unidades de negocio”, señaló Fernando De Peña.

Además, el presidente comentó que “el Directorio de Grupo Falabella agradece a los miembros que terminan sus funciones. Gracias a su profunda dedicación, cada uno de los negocios ha logrado posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados”.