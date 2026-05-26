Las acciones de Ferrari se desploman tras la decepción por el diseño de su primer modelo totalmente eléctrico: críticos lo comparan con vehículos "masivos"

La presentación del Ferrari Luce, con un precio de unos US$ 640.000, generó reacciones mayoritariamente negativas tanto de analistas del sector como de influencers en redes sociales.

Las acciones de Ferrari NV cayeron casi un 8% después de las críticas en el diseño de su primer vehículo totalmente eléctrico, un revés para la controvertida apuesta del fabricante italiano de superdeportivos por los vehículos eléctricos.





La presentación del Ferrari Luce, con un precio de 550.000 euros (unos US$ 640.000), generó reacciones mayoritariamente negativas tanto de analistas del sector como de influencers en redes sociales, quienes compararon el diseño de este sedán de cuatro puertas y cinco plazas con el de los vehículos eléctricos de producción masiva. Para el Luce, Ferrari se alejó del estilo asociado al jefe de diseño Flavio Manzoni y recurrió a Jony Ive, exjefe de diseño de Apple Inc., para diseñar el interior.



El coche parece una "mezcla entre un Honda Accord EV y un Tesla Model 3", escribió Pierre-Olivier Essig, jefe de investigación de AIR Capital, en una nota. "No entendemos la nueva estrategia de Ferrari".





Este lanzamiento coincide además con un momento en que la demanda de vehículos eléctricos de alta gama se ha vuelto más difícil de predecir y algunos rivales como Lamborghini y Porsche AG han ralentizado sus planes de electrificación, alegando una falta de interés por parte de los compradores.





La caída del precio de las acciones se produjo tras una presentación en Roma el domingo, que marcó la etapa final de la presentación en tres fases del vehículo eléctrico, iniciada el año pasado con la tecnología principal del auto y que posteriormente mostró su interior.



Tras caer hasta un 7,8% al inicio de la sesión en Milán, las acciones registraban un descenso del 6,4% a las 10:57 a. m., la mayor caída desde octubre. La compañía está valorada en 53.000 millones de euros.





Si bien el diseño del coche decepcionó a muchos, conducirlo podría generar opiniones diferentes. El Luce ofrece una potencia equivalente a poco más de 1.000 caballos y alcanza los 100 kilómetros por hora (62 mph) en 2,5 segundos, más rápido que el SUV Purosangue de Ferrari, equipado con un motor V12. Su velocidad máxima supera los 310 km/h.





la reacción inicial se suma a los errores cometidos por Ferrari, que el año pasado presentó objetivos a largo plazo que decepcionaron a los inversores y suscitaron dudas sobre cómo equilibrará la tecnología eléctrica con los modelos de motor de combustión, que siguen siendo fundamentales para su marca. El plan de Ferrari para 2030 redujo a la mitad la cuota prevista de coches totalmente eléctricos, hasta el 20% de la gama, al tiempo que apunta a duplicar ese nivel de modelos que utilizan combustibles fósiles.



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Sin embargo,, que el año pasado presentó objetivos a largo plazo que decepcionaron a los inversores y suscitaron dudas sobre cómo equilibrará la tecnología eléctrica con los modelos de motor de combustión, que siguen siendo fundamentales para su marca. El plan de Ferrari para 2030 redujo a la mitad la cuota prevista de coches totalmente eléctricos, hasta el 20% de la gama, al tiempo que apunta a duplicar ese nivel de modelos que utilizan combustibles fósiles.

Prueba clave



Desarrollado con Ive y Marc Newson en LoveFrom, el colectivo creativo fundado por el exjefe de diseño de Apple, el Luce presenta superficies lisas y detalles minimalistas que reflejan la influencia de Ive y marcan un cambio respecto al estilo tradicionalmente musculoso de Ferrari.





El Luce es una prueba crucial: Ferrari debe demostrar que un coche eléctrico puede encajar en su modelo de oferta limitada, precio elevado y atractivo emocional, al tiempo que amplía su gama más allá de los deportivos tradicionales de dos y cuatro plazas. El precio del vehículo sugiere que el director ejecutivo, Benedetto Vigna, no tiene intención de sacrificar la exclusividad de la marca para aumentar las ventas.



El auto demostrará si la fórmula del fabricante italiano funciona sin el rugido de un motor de combustión interna, especialmente teniendo en cuenta que el valor residual de los vehículos eléctricos sigue siendo una preocupación para los compradores adinerados que buscan superdeportivos que mantengan o incluso aumenten su valor con el tiempo.



Lamborghini ha retrasado el lanzamiento de su primer vehículo eléctrico, lo que pone de manifiesto la dificultad que tienen los fabricantes de coches de lujo para convencer a los clientes de que renuncien al ruido y la sensación física de los motores de combustión. Mate Rimac, fundador de Rimac Group, declaró el año pasado que la demanda de hiperdeportivos de alta gama con motores eléctricos rondaba los 10 vehículos anuales.





Ferrari ha reiterado que seguirá ofreciendo a sus clientes la posibilidad de elegir entre motores de combustión interna, híbridos y eléctricos. Su estrategia se centra en la variedad, la personalización y una distribución controlada, en lugar de en aumentar las ventas.



Esa disciplina es fundamental para el modelo de Ferrari. Al igual que otras marcas de lujo exitosas como Hermès International SCA y Rolex SA, la compañía ha dependido durante mucho tiempo de las listas de espera y de una gestión meticulosa de la oferta para proteger su exclusividad. La escasez no es un efecto secundario del negocio, sino una herramienta que Ferrari utiliza para impulsar la demanda y controlar los precios.



Su modelo ha protegido a Ferrari de los desafíos que enfrentan los fabricantes de automóviles europeos de mayor volumen, que luchan por competir con la llegada de vehículos eléctricos chinos más baratos. La compañía italiana tiene el mayor valor de mercado de cualquier fabricante de automóviles europeo, a pesar de producir menos de 14.000 coches al año, muy por debajo de los casi 9 millones de Volkswagen AG. Aun así, sus acciones han caído un 31% en los últimos 12 meses debido a la incertidumbre sobre la solidez de la demanda mundial de productos de lujo.



Ferrari presentó el Luce no como una concesión a las normas o a la competencia, sino como un intento de demostrar que la tecnología eléctrica puede ofrecer el rendimiento y el carácter que exigen los fieles seguidores de la marca. El mensaje de la compañía es que la electrificación debe ofrecer nuevas posibilidades de diseño y conducción, en lugar de simplemente reemplazar un motor por una batería.



"El Ferrari Luce no es una respuesta al cambio", declaró el presidente ejecutivo John Elkann a los periodistas durante una presentación el domingo. "Es una decisión deliberada para liderar el futuro".



Ferrari eligió un escenario simbólico para la presentación del Luce: la Vela di Calatrava, la estructura con forma de vela diseñada por el arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava, en el distrito de Tor Vergata, a las afueras de Roma.



El entorno estuvo a la altura del lanzamiento. Ferrari reunió a más de 200 periodistas de todo el mundo en Roma para la presentación. El fabricante de automóviles organizó dos cenas de gala para el lunes y el martes, con 800 clientes en cada evento, según informó la compañía. Los compradores pudieron comenzar a realizar pedidos a partir del lunes.



Cambio de estilo



El uso inusual del vidrio es una de las características distintivas del Luce. Ferrari lo describió como una "casa de cristal", una forma similar a una concha que se extiende por debajo de la línea de cintura hasta los bordes del coche. El Luce es más suave, pero también más familiar: su forma minimalista y acristalada se acerca más a los estilos que se están volviendo comunes en los vehículos eléctricos.



Esto ejerce mayor presión sobre la experiencia de conducción. A pesar de toda la tecnología que Ferrari ha incorporado al Luce, la primera impresión es algo discreta. Ferrari apuesta a que la agilidad, el sonido y la respuesta del coche en carretera lograrán lo que el diseño por sí solo quizás no consiga: que un auto eléctrico de cinco plazas se sienta inconfundiblemente como un Ferrari.



"Teníamos que partir de Ferrari, no de la tecnología eléctrica", dijo Vigna. "Teníamos que partir de la dimensión humana".



El Luce está propulsado por cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda, y una batería de alto voltaje diseñada y fabricada en Maranello.



La plataforma eléctrica permitió a Ferrari incorporar cinco asientos por primera vez, algo imposible con su configuración transaxle tradicional, donde un motor central delantero se combina con una caja de cambios trasera. El Luce también contará con un maletero de 600 litros (21 pies cúbicos), espacio potencialmente suficiente para dos bolsas de golf o tres maletas grandes.



El formato del coche se asemeja más al de los GT eléctricos de alto rendimiento, como el Porsche Taycan, que al de los hiperdeportivos eléctricos de dos plazas, aunque el posicionamiento de lujo de Ferrari y su modelo de exclusividad hacen que la comparación sea imperfecta. La mayoría de las versiones del Taycan cuestan mucho menos que el precio estimado del Luce.



El sonido es otro desafío clave. Ferrari afirmó haber invertido cinco años y 40.000 kilómetros de pruebas en pista para desarrollar el carácter acústico del coche. En lugar de imitar sintéticamente el rugido de un motor de combustión, la compañía capta el zumbido de los motores eléctricos mediante un sensor en el eje trasero, para luego procesar y amplificar el sonido.



Este enfoque está diseñado para abordar una de las principales dudas en torno a cualquier Ferrari eléctrico: si una marca históricamente definida por el rugido de sus motores puede preservar una conexión emocional sin el sonido de un motor de combustión.