Nuevo socio principal de PwC Chile aplica cirugía en alto mando de la "Big Four"
Ricardo Arraño informó cambios en los liderazgos de consultoría, auditoría y deals.
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Aunque asumirá formalmente el 1 de julio, la mano del nuevo socio principal de PwC, Ricardo Arraño, comienza a sentirse en la "Big Four". De acuerdo con diversas fuentes, recientemente habría informado cambios relevantes que aplicará en algunos liderazgos de áreas claves de la firma.
En consultoría el nuevo socio líder del área será Germán Millán, quien reemplazará a Federico Morello; en auditoría, el socio Germán Serrano sucederá en el cargo a Fernando Orihuela; mientras que Gonzalo Schmidt asumirá en asuntos corporativos en reemplazo de Joaquín Pérez, quien se mantendrá a cargo de deals.
Cabe mencionar que tanto Morello como Orihuela compitieron por ser socio principal de PwC en abril de 2026.
Los nuevos jefes
Millán es socio de proyectos de capital e infraestructura en PwC Chile y desde 2019 es director del Instituto de Ingenieros de Chile. Anteriormente, fue country manager de la consultora internacional de proyectos Turner & Townsend; investigador de University College London y trabajó en la oficina técnica de la Autopista del Sol.
Serrano, en tanto, es contador auditor de la Universidad Técnica Metropolitana, MBA y Magíster en Energías Renovables en la UAI, CPA (Certified Public Accountant) en Estados Unidos y ha desarrollado toda su carrera en PwC, ocupando posiciones.
Finalmente, Schmidt es el socio encargado de resolución de controversias y disputas tributarias de PwC. Anteriormente, fue encargado de marketing y comunicaciones en la firma.
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