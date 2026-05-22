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Heredero del FUT: utilidades pendientes de tributación final superan el tamaño del PIB chileno

Datos del SII revelan que el RAI y el STUT -regímenes continuadores del extinto Fondo de Utilidades Tributarias- mantienen millonarios saldos. La ley miscelánea contempla una ventana transitoria para retirar recursos a cambio de un impuesto sustitutivo de 10%.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Sebastian Valdenegro impuestos reforma tributaria empresas SII
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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