"Don Salva": Cencosud entra al negocio de los supermercados de descuento con nueva marca y debutará con locales en Santiago Centro
El holding de la familia Paulmann lanzó una cadena que tiene como fin competir con precios bajos permanentes.
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Cencosud continuará ampliando su presencia en el negocio supermercadista, pero ahora no con sus marcas tradicionales. El holding de la familia Paulmann anunció este viernes su ingreso al formato de supermercados de descuento en Chile con el lanzamiento de "Don Salva", una nueva cadena enfocada en ofrecer precios convenientes "de manera permanente". Con ello, la compañía suma una nueva cadena a su portafolio, que actualmente, en este rubro, ya incluye a Jumbo, Santa Isabel y Spid.
La apuesta del conglomerado -que también opera las multitiendas Paris y la cadena de mejoramiento del hogar Easy- apunta a un formato de tiendas de menor tamaño (de alrededor de 180 metros cuadrados) con una oferta centrada en categorías clave para el consumo diario, como abarrotes, panadería, perfumería, botillería y productos perecibles, además de artículos esenciales y marcas exclusivas de Cencosud.
“Las dinámicas de consumo están evolucionando rápidamente y en Cencosud buscamos estar atentos a las nuevas necesidades de nuestros clientes. En esa línea, hoy damos la bienvenida a un nuevo formato de supermercado Don Salva, una propuesta que combina precios convenientes todos los días, ampliando nuestro portafolio y fortaleciendo el valor que entregamos, manteniendo siempre el estándar de calidad y servicio que caracteriza a Cencosud”, comentó el gerente general de la División Supermercados de Cencosud en Chile, Cristián Siegmund.
Desde la compañía explicaron que el nuevo formato contempla un plan de expansión “ambicioso” a nivel nacional. Durante este año, la firma proyecta abrir sus primeras tiendas, incluyendo locales en Santiago Centro y en distintas comunas de la Región Metropolitana.
El primer establecimiento de Don Salva ya abrió sus puertas el pasado 22 de mayo en calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago.
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