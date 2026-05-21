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Segundo Tribunal Ambiental aclara fallo de Collahuasi y permite continuidad parcial del proyecto de US$ 3.200 millones

En su sentencia con fecha 20 de mayo, la instancia precisó que las obras no cuestionadas pueden seguir ejecutándose “bajo riesgo” del titular.

Por: Felipe Brion

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 12:12 hrs.

Minería Tribunal Ambiental inversiones Felipe Brion
<p>Segundo Tribunal Ambiental aclara fallo de Collahuasi y permite continuidad parcial del proyecto de US$ 3.200 millones</p>

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