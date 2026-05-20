Supervisores de Minera Centinela suspenden huelga tras inicio de mediación obligatoria

La paralización legal que debía comenzar esta semana quedó suspendida luego que Minera Centinela solicitara mediación obligatoria de la Dirección del Trabajo. El proceso extenderá las negociaciones por cinco días hábiles, en medio de un conflicto donde 77,21% de los supervisores rechazó la última oferta de la compañía.

La negociación colectiva entre Minera Centinela y el Sindicato de Supervisores entró en una nueva etapa luego que la compañía, perteneciente a Antofagasta Minerals, solicitara formalmente la mediación obligatoria ante la Dirección del Trabajo, mecanismo que suspendió temporalmente el inicio de la huelga legal prevista para el martes 19.

El proceso, contemplado en la normativa laboral, extiende por cinco días hábiles las conversaciones entre las partes bajo supervisión de la autoridad laboral. Es así como esta medida desactiva momentáneamente la paralización.

El conflicto se produce tras el rechazo de la última propuesta presentada por la minera, oferta que fue descartada por 77,21% de los 702 supervisores que participaron en la votación.

Desde el sindicato sostienen que la propuesta no respondía al escenario actual de la industria minera ni a las expectativas económicas de los trabajadores, especialmente considerando el alto precio internacional del cobre.

En un comunicado, el Sindicato de Supervisores de Minera Centinela señaló que la solicitud de mediación “suspende temporalmente el inicio de la huelga legal” y da paso a “un período de mediación de cinco días hábiles”.

La organización agregó que, si bien participarán de la instancia “con responsabilidad, buena fe y pleno respeto por la institucionalidad laboral”, consideran que la forma y momento en que fue presentada la solicitud “refleja una señal que dificulta la construcción de confianzas entre las partes”.

Tensión en plena negociación

El sindicato también apuntó al contexto económico de la minera y al momento que atraviesa la industria del cobre, recordando que el metal rojo alcanzó recientemente niveles históricos.

En una declaración previa, la organización sostuvo que la última oferta “no cumplía con las expectativas”, particularmente “en el bono por término de negociación (BTN), ni era acorde al buen momento de la empresa ni de la cotización del cobre”.

La negociación ocurre además en medio del avance del proyecto Nueva Centinela, una de las mayores inversiones mineras actualmente en desarrollo en el país y que busca ampliar significativamente la capacidad productiva de la faena ubicada en Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

Pese al escenario de tensión, desde la minera habían señalado anteriormente que mantenían su disposición al diálogo y a seguir buscando acuerdos durante el proceso de negociación colectiva.

En el comunicado el sindicato afirmó además que “espera que esta nueva etapa permita generar un espacio de diálogo real y constructivo”, reiterando que participarán de la mediación “defendiendo legítimamente los intereses de nuestros representados y promoviendo acuerdos justos que reconozcan adecuadamente el aporte estratégico de la Supervisión”.