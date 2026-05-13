Supervisores de Minera Centinela aprueban huelga con 77% de apoyo y elevan presión sobre negociación
La paralización fue aprobada por el 77,21% de los 702 supervisores que participaron en la votación. De no activarse la mediación obligatoria, la huelga podría concretarse desde el 19 de mayo en la faena de Antofagasta.
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El Sindicato de Supervisores de Minera Centinela aprobó la huelga legal en medio del proceso de negociación colectiva con la compañía, elevando la tensión laboral en una de las principales operaciones mineras de la Región de Antofagasta.
Según informó la organización sindical, 77,21% de los trabajadores votó a favor de la paralización, en un proceso que contó con la participación de 702 supervisores. Desde el sindicato señalaron que el resultado fortalece la posición de los trabajadores para las próximas etapas de la negociación y representa un respaldo a la conducción sindical.
“La participación y el resultado de la votación los leemos como un respaldo a la credibilidad y trayectoria del equipo sindical”, indicó la organización en un comunicado.
La agrupación agregó que durante el proceso existieron “múltiples tipos de presión” hacia quienes participaron de la votación, aunque no entregó mayores detalles sobre esas acusaciones.
Plazos legales y posible paralización
De acuerdo con el calendario del proceso, la empresa tendrá plazo hasta el 18 de mayo para solicitar la mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo, mecanismo que permite extender las conversaciones y evitar una paralización inmediata. En caso de no recurrir a esa instancia, la huelga podría hacerse efectiva desde el primer turno del 19 de mayo.
El sindicato sostuvo además que la amplia aprobación de la huelga obliga ahora a la empresa a entregar respuestas concretas sobre los puntos aún pendientes en la negociación colectiva.
Cobre en máximos y presión sobre la negociación
La negociación colectiva se desarrolla en un contexto especialmente favorable para la industria minera. Ayer martes, el cobre alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a US$ 6,29 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, en medio de restricciones de oferta y mejores perspectivas de demanda global, escenario que el sindicato utilizó para presionar por avances en las conversaciones.
“Esperamos que en esta etapa se resuelvan satisfactoriamente los puntos pendientes, en un escenario donde la compañía no tiene excusas para no avanzar, considerando el positivo momento económico de la industria y el histórico valor que actualmente registra el cobre en los mercados internacionales”, señalaron en un comunicado.
La negociación ocurre en un contexto de alta atención del mercado sobre eventuales conflictos laborales en la gran minería, particularmente en operaciones de la Región de Antofagasta, donde se concentra gran parte de la producción cuprífera del país.
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