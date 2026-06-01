Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Magallanes Innovación
Innovación

Un túnel bajo el Estrecho de Magallanes: el proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente deja de ser un sueño y comienza a ganar fuerza

Los últimos análisis de empresas especializadas han recortado los costos estimados del proyecto a un tercio, abriendo la puerta al financiamiento privado vía concesiones. El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, asegura que ya está gestionando con MOP los estudios de prefactibilidad para la vía submarina de 3,7 km de largo.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 13:40 hrs.

conectividad Obras Magallanes transporte marítimo
<p>Un túnel bajo el Estrecho de Magallanes: el proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente deja de ser un sueño y comienza a ganar fuerza</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Imacec: la actividad económica sorprende en abril con su mayor caída en tres años por la contracción de la minería
2
Mercados

La disputa por las rentas altas: los requisitos y beneficios de la banca para captar a los clientes ABC1
3
Economía y Política

Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo
4
Empresas

El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto
5
Empresas

Cómo se gestó el retorno de Hernán Büchi a la vicepresidencia de SQM
6
DF MAS

De Codelco al campo: los nuevos planes de Máximo Pacheco
7
DF MAS

El plan de la familia Rendic para consolidar un distrito minero al interior de La Serena
8
Mercados

Dólar cotiza al alza luego de que Irán apuntara a "bloquear completamente el estrecho de Ormuz" por recientes ataques israelíes en el Líbano
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete