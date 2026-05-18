Fiscalía de Magallanes investiga a ONG ambientalista tras ataque a pesquero noruego en la Antártica
El intento de abordaje de un barco de la Captain Paul Watson Foundation fue contenido por Armada de Chile. El Ministerio Público cuenta con antecedentes entregados por la tripulación afectada para esclarecer las responsabilidades.
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La Fiscalía de Cabo de Hornos abrió una investigación penal por daños contra la tripulación del barco ecologista Bandero, de la Captain Paul Watson Foundation. La acción legal surge tras el intento de abordaje y embestida de la nave contra un buque noruego dedicado a la extracción industrial de krill, un pequeño crustáceo que habita las aguas Antártica.
La oportuna intervención de la Armada de Chile, que realizaba patrullajes en el área del incidente, evitó que el conflicto escalara a un desastre logístico y medioambiental que podría haber impactado fuertemente los costos operativos de la industria pesquera europea y alterado los ecosistemas acuáticos de la zona austral.
El comandante del buque chileno, capitán de fragata Luis Sierra Farías, confirmó que "existió esta situación relacionada con la motonave Bandero. Claramente hay un contacto entre dos buques que no es legítimo, y así el derecho internacional lo tiene establecido. Además, si esa embarcación hubiese dañado el casco del buque noruego habría generado una situación de contaminación en los océanos antárticos", detalló. Sierra precisó que la nave infractora fue advertida en el lugar y los antecedentes del hecho fueron derivados a la justicia.
Investigación judicial
Según cita La Prensa Austral, el fiscal Regional de Magallanes, Cristián Crisosto, abrió un proceso investigativo que permita esclarecer las responsabilidades por el intento de alteración del libre tránsito comercial y los eventuales perjuicios económicos. En esa línea, explicó que "recibimos una denuncia de parte de la Armada de Chile, que se vinculaba a que un barco de una ONG había intentado abordar a uno de los barcos de una flota naviera de bandera noruega", indicó.
El Ministerio Público ya cuenta con pruebas documentales y testimoniales. "Tenemos diversos videos que se tomaron de la ocurrencia misma de los hechos, se tomó declaración a los capitanes de los barcos noruegos y a otras personas, víctimas y testigos", aseguró Crisosto. Respecto a los activistas responsables de del episodio, el fiscal aseguró que "las personas que iban en ese barco están identificadas y en su oportunidad se harán las diligencias necesarias para poder tomar su declaración", sentenció.
La Captain Paul Watson Foundation basa sus operaciones en interrumpir físicamente la cadena productiva de las flotas pesqueras. Este choque directo reactiva la alerta sobre el alto riesgo operativo y los sobrecostos en seguridad que enfrentan las empresas de alta mar en el extremo sur.
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