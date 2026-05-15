Comercio define a sus nuevos consejeros en asamblea anual

En la jornada, la CNC también escuchó al ministro de la Segpres, José García Ruminot.

La elección de nuevos consejeros para 2026-2028 y la revisión de los principales desafíos que enfrenta el sector marcaron la asamblea anual de los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), que se realizó el viernes en Santiago.

Durante la jornada se definieron los consejeros de libre elección y representantes de la zona norte, además de la ratificación de la Comisión Revisora de Cuentas.

Entre los nuevos de libre elección se ubicaron Sara Adema Yusta (Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine); Martín Bresciani Durán (Cámara de Comercio Automotriz de Chile); Alfred Budschitz (Emplea Chile); Gonzalo Errázuriz Meezs (Asociación Gremial Marcas del Retail); Julián Flórez Vera (Cámara Chileno Colombiana de Comercio); Laura Landeta Reyes (Cámara Regional del Comercio de Valparaíso); Ricardo Naser González, (Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs); Enzo Parodi Larraín (Asociación de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago); y Carlos Silva Alliende, (Asociación Chilena de Casinos de Juego).

Por la zona norte fueron elegidos Alejandro Atan Garcés (Cámara de Turismo de Isla de Pascua); María Magdalena Carrasco Guerrero (Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y Turismo de Iquique); y Sebastián Pino Labarca (Corproa).

Prioridades legislativas

En la actividad también participó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien abordó las prioridades legislativas del gobierno y enfatizó que la creación de empleo será uno de los ejes centrales de la agenda económica del Ejecutivo.

Posteriormente, el presidente de la CNC, José Pakomio, presentó la cuenta anual del gremio correspondiente a 2025, destacando el trabajo realizado en materias de seguridad, empleo, comercio ilícito y reformas regulatorias.

En el marco de la ceremonia, la CNC entregó además la Medalla al Mérito Gremial a Miguel Eduardo Pezoa Reyes, dirigente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo gremial y regional.La Asamblea también aprobó que Coyhaique sea la sede de la Asamblea Anual de Socios 2027, tras la postulación presentada por la Cámara de Comercio de Coyhaique.