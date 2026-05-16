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Carolina Tohá y el abuso sexual que sufrió de niña: “Siempre sentí que la vergüenza estaba del lado de él, pero lo que sí sentí fue culpa”

Esta semana se presentó el libro "La política se metió conmigo", una serie de entrevistas a Carolina Tohá, donde la exministra recorre su ruta política y la personal. En esta entrevista ahonda en ese territorio más íntimo. Habla de sus padres, de amores, de la relación con Mario Marcel. Y reflexiona sobre el abuso del que fue víctima. “Cuando sientes que algo que te pasó es un dolor compartido con otros, no estás tan sola con tu dolor”, dice.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 16 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>Carolina Tohá y el abuso sexual que sufrió de niña: “Siempre sentí que la vergüenza estaba del lado de él, pero lo que sí sentí fue culpa”</p>

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