La silenciosa “reconquista territorial” de Farmacias Ahumada

Fuentes cercanas a la compañía comentan que parte central de esta nueva etapa apunta a una “reconquista territorial”

El tablero del retail farmacéutico sigue moviendo piezas. Luego del cambio de timón en Farmacias Ahumada ocurrido con la compra de la compañía por parte de un grupo de inversionistas agrupados en Inversiones Da Vinci SpA -donde participa el empresario Guillermo Harding, entre otros socios-, la firma ha desplegado una estrategia de crecimiento geográfico.

Si al momento del traspaso la red contabilizaba 294 locales, hoy la cifra ya escala a los 414 puntos de venta. Y además acaba de aterrizar en su comuna número 100 en el país, con una sucursal en Panguipulli.

Fuentes cercanas a la compañía comentan que parte central de esta nueva etapa apunta a una “reconquista territorial”. Y aunque los montos de inversión se mantienen bajo estricta reserva, el plan de expansión es ambicioso y tiene un foco claro: recuperar posiciones emblemáticas en zonas de alto flujo de las principales ciudades del país.