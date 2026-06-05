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Juan Cristóbal Romero: “Para mí el arte es disciplina”

El poeta e ingeniero acaba de dejar la dirección del Hogar de Cristo, institución en la que trabajó 28 años, para asumir la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción. Esta semana además está lanzando "Apuntes para una historia de la vida de los santos" (Laurel, 2026), una recopilación de datos y mitos. De santos, de la poesía como oficio, de pobreza severa y desescolarización, habló en el podcast Fuera de libreto. Aquí parte de esa conversación.

Por: Por Sofía García-Huidobro - Foto: Verónica Ortiz

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 10:07 hrs.

Cultura Arte literatura pobreza Construcción
<p>Juan Cristóbal Romero: “Para mí el arte es disciplina”</p>

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