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Kast, Pérez y Barros: El encuentro de casi tres horas con el que se cerró una semana marcada por las declaraciones cruzadas entre ministros y el embajador Judd

Estuvieron reunidos en La Moneda, junto a los subsecretarios de ambas carteas y asesores del Segundo Piso. Estaba también invitado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero por temas de agenda no pudo asistir.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 1 de agosto de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Kast, Pérez y Barros: El encuentro de casi tres horas con el que se cerró una semana marcada por las declaraciones cruzadas entre ministros y el embajador Judd</p>

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