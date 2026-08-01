Kast, Pérez y Barros: El encuentro de casi tres horas con el que se cerró una semana marcada por las declaraciones cruzadas entre ministros y el embajador Judd

Estuvieron reunidos en La Moneda, junto a los subsecretarios de ambas carteas y asesores del Segundo Piso. Estaba también invitado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero por temas de agenda no pudo asistir.

A las 5 de la tarde del viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el de Defensa, Fernando Barros, llegaron a las oficinas del Presidente José Antonio Kast, en el segundo piso de La Moneda. Eran los protagonistas de la polémica que se generó por un cruce de declaraciones y tonos disímiles a raíz de los aranceles aplicados por Estados Unidos a nuestro país. Salieron de Palacio un poco antes de las 8 de la noche.

El jueves de la semana pasada el gobierno de Donald Trump anunció que a Chile -y a otras 59 economías- se le aplicarían aranceles de 12,5% invocando como argumento una norma que permite gravar bienes producidos con trabajo forzoso. La reacción de los ministros fue disímil en el tono, lo que para algunos provocó confusión.

Vamos por orden: el lunes, el titular de Defensa dijo que le parecía “muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”. Ese mismo día, Pérez se reunió con empresarios del sector exportador, y luego con Kast para revisar el plan y tomar una postura oficial: negociar, en vez de confrontar. El canciller salió a decir que “esto no es un tema entre Estados Unidos y Chile, es una política de Estados Unidos con todo el mundo, que nosotros la recibimos con particular importancia porque la economía chilena es una economía abierta al mundo”. El martes fue el turno del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien volvió a calentar los ánimos. “La chiva que inventaron para imponernos esta medida casi parece chiste”, dijo.

El embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd, no tardó en reaccionar y fiel a su estilo señaló que “es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan palabras como ‘farsa’ (Campos)”. Y añadió: “No habrá acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones sin tener nada que ver”. El jueves, el canciller volvió a referirse al tema: “No gana el que golpea más fuerte la mesa” y “acá puede haber muchas declaraciones, pero las negociaciones en esta materia las lleva la Cancillería”, fueron parte de sus declaraciones.

En la reunión del viernes en la tarde no participaron sólo los ministros y el Presidente. También estuvieron, como es habitual, los subsecretarios de Defensa y Relaciones Exteriores, además de varios asesores de segundo piso, como Alejandro Irarrázaval, Álvaro Bellolio y Eitan Bloch, asesor de política exterior del segundo piso. También estaba invitado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero por temas de agenda no pudo asistir.

El encuentro, aseguran en La Moneda, estaba organizado desde antes de que surgiera el tema de los aranceles, y era para ver diversos temas en donde se topan las políticas de defensa y de relaciones exteriores. En la cita, comentan conocedores, no hubo “tirón de orejas”, ni nada parecido, para los ministros por sus tonos disimiles. Fue un encuentro en el que se compartieron visiones en torno a la política exterior y la relación con Estados Unidos. En todo caso, el fondo ya había quedado zanjado antes de dicho encuentro: las negociaciones hacia adelante las lidera la Cancillería, y todos están de acuerdo en aquello.

Pero el tema, dicen varios entendidos, no tiene que ver con lo que viene hacia adelante, sino más bien en cómo llegamos a esta situación. Y es en esto en donde algunos expertos ven dos almas al interior del gobierno: una liderada por el segundo piso que desde el primer día de gobierno -e incluso antes- ha impulsado una postura muy pro EE.UU.; y otros que miran con más distancia y recelo la forma en que la administración Trump busca imponer su postura en las relaciones internacionales.

Pero sobre el fondo, indican varios, y en privado, la visión al interior del Gobierno es bastante compartida: el arancel de 12,5% no es una buena noticia, decepcionó a varios, no es el trato que se esperaba para un país que había hecho varias muestras de amistad bilateral, y la reacción del embajador Judd estuvo totalmente fuera de lugar. Ahora, corresponde enfocarse en la negociación.