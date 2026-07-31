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La celebración de Alvaro Jalaff en el restaurant Carnal

El miércoles, Jalaff fue condenado a cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Luego de eso, se trasladó con un grupo de asesores y amigos a Carnal.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 19:21 hrs.

<p>La celebración de Alvaro Jalaff en el restaurant Carnal</p>

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