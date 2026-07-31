La celebración de Alvaro Jalaff en el restaurant Carnal

El miércoles, Jalaff fue condenado a cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Luego de eso, se trasladó con un grupo de asesores y amigos a Carnal.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó el miércoles por la mañana a Álvaro Jalaff a cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. El exsocio y CEO de Grupo Patio fue investigado en el Caso Audio por delitos tributarios, estafa, administración desleal y soborno, y accedió a un procedimiento abreviado tras su colaboración eficaz con la Fiscalía. El acuerdo con el Ministerio Público lo llevó a reconocer su culpabilidad en los delitos investigados a cambio de una rebaja en su grado de participación -de autor a cómplice- y del cierre de la causa que enfrentaba a raíz del audio filtrado en noviembre de 2023. Además, deberá pagar una multa de $720 millones más UTM 12 en beneficio del Consejo de Defensa del Estado y el SII.

Terminada la audiencia, Jalaff se trasladó con su equipo de asesores en la causa -los abogados Álvaro Morales y Hugo Rivera, el periodista Mauricio Campusano- y algunos amigos al restaurant Carnal a celebrar el cierre del proceso. El local de carnes premium aterrizó en Chile en 2015 de la mano de Benjamín Guell, José Tomás Cisternas y el arquitecto Nicolás Lipthay. Según testigos, el almuerzo fue distendido, Jalaff se veía feliz y relajado y la sobremesa se extendió por horas.