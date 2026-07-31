Mallplaza sella la compra de ocho malls "Gran Plaza" en Colombia por US$ 376 millones

La operadora ligada a Falabella acordó adquirir a Pactia el control de los centros comerciales, que suman unos 180 mil m² arrendables, y espera cerrar la transacción en el segundo semestre.

Mallplaza dio un nuevo paso en su expansión regional. A través de un hecho esencial enviado este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Plaza S.A. informó que suscribió un acuerdo vinculante para adquirir el control y la administración de ocho centros comerciales que operan bajo la marca "Gran Plaza" en distintas ciudades de Colombia.

La operación se materializará a través del Fondo de Capital Privado Mallplaza -el vehículo de inversión de la compañía en ese país- y tiene como contraparte al Patrimonio Autónomo Pactia. El mecanismo contempla la adquisición de la totalidad de los derechos fiduciarios de los respectivos patrimonios autónomos de Pactia.

Según detalló la firma, el monto de la transacción asciende a $ 1.177.806.418.253, equivalente a unos US$ 376 millones, precio que "podrá ajustarse al cierre según los mecanismos habituales en este tipo de operaciones".

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“Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina. Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la Región Andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, explicó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

Desde la compañía detallaron que los ocho nuevos activos permitirán a Mallplaza expandir su presencia a cinco nuevas ciudades de Colombia y sumar tres nuevos activos en Bogotá, ampliando su zona de influencia a cerca de 3,6 millones de personas.



En detalle, estos espacios aportarán 180.000 m² de Área Bruta Arrendable (GLA) y se incorporan a los cinco centros urbanos que la compañía ya opera en el país: Mallplaza NQS (Bogotá), Mallplaza Cali, Mallplaza Cartagena, Mallplaza Manizales y Mallplaza Buenavista (Barranquilla). De esta forma, Colombia pasará a representar el 18,4% del GLA de la compañía.



“Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía. Hoy apostamos por consolidar nuestra presencia en este país, ofreciendo una propuesta robusta, atractiva y centrada en las personas. Seguimos evolucionando junto a las ciudades, con la convicción de contribuir al desarrollo económico, urbano y social de estas comunidades”, agregó Pulido.