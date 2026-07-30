Operadora chilena de cruceros sella alianza en Beijing con firma de turismo polar de lujo para llevar pasajeros chinos a la Antártica

El acuerdo estratégico con Mulin Youhao asegura a Antarctica21 tener cubierta su oferta para este segmento exclusivo durante la temporada 2026-2027, mientras se prepara a estrenar su nuevo buque Magellan Discoverer, el primer crucero híbrido construido en Chile.

La empresa chilena Antarctica21 y el operador chino turístico polar de alta gama, Mulin Youhao, firmaron en Beijing un acuerdo de cooperación estratégica que promete dinamizar el flujo de visitantes asiáticos hacia la zona austral de Chile. La alianza, que contó con el apoyo de ProChile, permitirá el lanzamiento de un programa chárter exclusivo durante la temporada 2026-2027, diseñado específicamente para llevar turistas chinos al continente blanco.

​El acuerdo representa un espaldarazo a la estrategia de internacionalización del turismo antártico operado desde suelo nacional. En conversación con DF Regiones, Verónica Peragallo, directora ejecutiva de Antarctica21, explica que China se ha posicionado como un mercado estratégico no solo por su volumen, sino por la evolución de su demanda. "Existe un creciente interés por experiencias exclusivas, auténticas y de alta calidad vinculadas a la naturaleza, la exploración y los destinos remotos. Vemos una clara afinidad entre ese tipo de viajero y nuestra propuesta de aero-crucero antártico", detalla la ejecutiva.

Verónica Peragallo, directora ejecutiva de Antartica21.

​Ocupación asegurada

​El programa, de 11 días de duración, combinará transporte aéreo, terrestre y marítimo. Los visitantes cruzarán el mar de Drake y explorarán la Península Antártica, complementando la experiencia con visitas a hitos de la Patagonia como el Parque Nacional Torres del Paine.

​Desde el punto de vista del negocio, Peragallo destaca que esta operación "aporta mayor visibilidad y certeza comercial para la temporada 2026-2027, al asegurar anticipadamente la ocupación de uno de nuestros programas dentro de una oferta de 47 expediciones".

Rércord de visitantes

​El potencial de este mercado es relevante. Según cifras de Sernatur, durante 2025 arribaron a Chile 42.857 turistas chinos, lo que representa un alza de 20% y un récord histórico. En este contexto, la captura de este segmento de alto valor tiene un impacto directo en la economía de la Región de Magallanes.

​"Cada visitante que llega a través de Antarctica21 genera actividad económica en alojamiento, gastronomía, transporte, logística y servicios turísticos locales", subraya Peragallo. Como empresa nacida en la región, la ejecutiva recalca que el objetivo es que Punta Arenas se consolide como una de las principales puertas de entrada del mundo a la Antártica, atrayendo inversión y fortaleciendo capacidades locales.

​Alejandra Covacevich, directora regional de ProChile en Magallanes, coincide con esta visión y valora el acuerdo, que "representa un paso relevante para acercar a China al turismo en la zona austral", mostrándose confiada en que será beneficioso para todos los operadores turísticos del extremo sur.

​Magellan Discoverer

​Para hacer frente a esta expansión internacional y a las exigencias de sostenibilidad del territorio, la compañía se encuentra ad portas de concretar una de las inversiones más significativas de su historia. A fines de octubre, coincidiendo con el mes de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, arribará a Punta Arenas desde Valdivia el Magellan Discoverer.

​Construido por el astillero chileno Asenav, el buque será el primer crucero híbrido-eléctrico hecho en Chile para operaciones polares. "Nuestro objetivo es que el crecimiento comercial vaya siempre acompañado de innovación, excelencia operacional y una operación cada vez más eficiente desde el punto de vista ambiental", sostiene Peragallo.

​Expedición boutique

​La meta de la compañía en el mediano plazo no apunta a masificar los viajes, sino a consolidar un modelo de expedición boutique. De hecho, durante la temporada 2025-2026, la firma operó con 99% de satisfacción de sus clientes. "No buscamos un crecimiento masivo. Queremos seguir desarrollando un modelo de expedición de alto valor, con grupos reducidos y altos estándares de servicio", enfatiza la líder de la compañía.

​Además de su función comercial, el Magellan Discoverer sumará un componente clave para el ecosistema regional al incorporar un laboratorio científico a bordo que abrirá nuevas oportunidades para programas de investigación antártica, subantártica y oceánica.

​"En cinco años nos gustaría ver a Antarctica21 consolidada como el operador líder mundial de aero-cruceros antárticos, reconocida por combinar excelencia operacional, sostenibilidad, innovación y aporte científico. Si logramos que este crecimiento contribuya simultáneamente al desarrollo económico, científico y turístico de Magallanes, habremos cumplido una parte fundamental de nuestra misión", concluye la directora ejecutiva.