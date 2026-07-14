ENAP inyecta US$ 648 millones en Magallanes para impulsar la producción de hidrocarburos usando nuevas tecnologías de perforación
Las inversiones permitirán garantizar el suministro energético utilizando técnicas más eficientes y en línea con el plan estratégico de la estatal a 2040, como la fractura hidráulica (fracking) y la perforación horizontal.
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Con inversiones por US$ 648 millones destinadas a potenciar la exploración comercial y asegurar el suministro energético del país, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) busca maximizar la rentabilidad de los yacimientos mediante la incorporación de métodos de extracción inéditos para la estatal.
Los proyectos tienen objetivos operacionales. El primero, ingresado a principios de junio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) representa una inyección de US$ 96 millones para desarrollar faenas de perforación y fractura hidráulica (fracking) en la comuna de Primavera. El segundo en tanto, que se sumará en los próximos días, considera operaciones en los bloques Dorado-Riquelme y Manzano, por un costo aproximado de US$ 552 millones.
De manera paralela, la firma busca reducir el riesgo financiero en la exploración de nuevas reservas ejecutando modernos sondeos sísmicos 3D en la zona.
Suministro eficiente
“Enap cumple un rol estratégico para el suministro energético del país y en el caso de Magallanes, con estos proyectos consolidamos dicho rol y lo hacemos con innovación, cuidado ambiental y responsabilidad financiera”, declaró el presidente del Directorio de la petrolera, Cristián Muga, durante su primera visita a Tierra del Fuego, tras asumir la presidencia.
Bajo esa línea, agregó que la empresa proyecta “una compañía cada vez más eficiente, con capacidad de adaptación y que desarrolla oportunidades que fortalecen su sustentabilidad y generan mayor estabilidad para enfrentar los desafíos del futuro”.
Muga fue acompañado del recientemente ratificado gerente general de la estatal, Julio Friedman. “Seguiremos trabajando para garantizar un suministro eficiente. Tenemos grandes desafíos: una gestión eficiente de costos, cumplimiento ambiental, excelencia operacional y transparencia. Estas iniciativas en Magallanes, van precisamente en esa línea y de acuerdo a nuestro plan estratégico Enap 2040”, afirmó el ejecutivo.
Perforación horizontal
La gran apuesta de la compañía es la incursión en la perforación horizontal, un paso que modernizará los procesos extractivos de Enap. Desde la empresa comentan que, en la experiencia internacional, la técnica ha arrojado resultados económicos positivos, aumentando los niveles de producción con una menor intervención superficial, lo que en la práctica reduce el tamaño de las locaciones y optimiza los costos operativos frente al método de perforación vertical tradicional.
De acuerdo a lo publicado en junio por DF Regiones, esta técnica, será aplicada al “Proyecto de Extracción de Hidrocarburos, Perforación y Fracturación Hidráulica de Multipozos Coipo ZG-A y Trébol ZG-C”, que se encuentra en el SEIA y del que Enap proyecta obtener los permisos sectoriales para iniciar las obras en enero de 2027.
Según lo declarado, se habilitarían 32 nuevos pozos dirigidos a la formación geológica glauconítica, ubicada a más de 2.200 metros de profundidad. Para optimizar el uso del territorio y rentabilizar los recursos, la operación usará la técnica de perforación horizontal bajo la modalidad de plataformas multipozo (PAD), lo que permitirá concentrar hasta 16 perforaciones por emplazamiento, compartir infraestructura y reducir drásticamente las intervenciones en la superficie mediante fracturación hidráulica.
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